Калин Стоянов с тежки обвинения след мелето на „Тракия“. Посочи виновните

Незабавна оставка на всички отговорни лица за безпрецедентната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ поиска народният представител от парламентарната група на ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. В остра публична позиция той обвини ръководството на МВР и останалите институции, ангажирани с пътната безопасност, че не са предприели необходимите мерки за предотвратяването на тежкия инцидент.

Стоянов отправи директни критики към вътрешния министър Иван Демерджиев и настоя да бъде потърсена отговорност за действията на всички длъжностни лица.

Повод за реакцията са тежките верижни катастрофи на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“, при които са се сблъскали десетки леки и тежкотоварни автомобили. По предварителна информация, съобщена от БНР, загиналите са повече от 10, а десетки са пострадали. Гъстата мъгла и силно ограничената видимост са сред посочваните причини за трагедията. Магистралата беше затворена в двете посоки, а заради мащаба на произшествията беше задействана и системата BG-ALERT.

Калин Стоянов поставя въпроса защо опасният участък не е бил предварително обезпечен с необходимите полицейски екипи и сигнализация. Според него националната система за ранно предупреждение трябва да служи за превенция, а не да бъде използвана едва след настъпването на подобни тежки инциденти. Депутатът отправя и политически обвинения към Демерджиев, като заявява, че министърът се занимава с други въпроси, вместо да съсредоточи усилията си върху предотвратяването на катастрофите и спасяването на човешки животи.

В позицията си Стоянов посочва и конкретни данни за пътния травматизъм, според които от началото на 2026 г. загиналите при пътнотранспортни произшествия са 433 души срещу 384 за същия период на миналата година. Той определя увеличението с 49 жертви като тревожен обрат след три последователни години на намаляване на смъртните случаи по пътищата. Бившият вътрешен министър обвинява настоящото управление, че е допуснало влошаване на ситуацията, и заявява, че МВР е загубило битката за пътната безопасност.

Публикуваме пълната позиция на депутата без съкращения:

Калин Стоянов: Незабавна оставка на всички отговорни лица за безпрецедентното меле на АМ „Тракия“

Докато министърът на МВР Иван Демерджиев фантазира, разпъва локуми и публично прави внушения, че едва ли не сигналите за бомбени заплахи (напоследък в самолети) в цяла Европа зачестявали и имало цикличност, когато, видите ли, той изнасял някаква информация за някой си в България, днес отново следва да се сблъска с реалността. Поредните тежки катастрофи с безпрецедентното участие на близо 50 транспортни средства в района на отбивката за гр. Зимница, област Ямбол, на автомагистрала „Тракия“.

Според медийни публикации във верижната катастрофа са участвали леки автомобили, микробуси, тежкотоварни автомобили и автобус. Според информацията има множество ранени, а по непотвърдена информация има и загинали! Причината според участниците в тежкото ПТП била намалената видимост поради мъгла и мократа пътна настилка.

Сега очаквам двамата адаши Ивановци да си прехвърлят отговорността кой и защо не е обезпечил отсечката с необходимите екипи и сигнализация, което е довело до тази тежка верижна катастрофа. Обясняват ни, че била задействана системата "BG-ALERT". Дано обаче управляващите са наясно, че това е национална система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, т.е. инструмент за превенция, а не средство, с което да плашат хората след събитията.

Тук е мястото да напомня, че от началото на годината до момента загиналите по пътищата в резултат на ПТП са 433. За сравнение, за същия период на миналата година те са били 384, което ясно показва, че за съжаление тази година има значителен ръст на жертвите, с 49 повече до момента.

В резултат на некадърното управление на всички отговорни министерства, агенции и структури, ангажирани с пътната безопасност, ако негативната тенденция се запази, тази година ще бъде първата от няколко години насам със значителен ръст на броя на загиналите в сравнение с предходната година. През предходните три години имахме ежегодно намаление и леко подобрение на ситуацията по пътищата. За съжаление, некомпетентните в момента министри успяха да обърнат тенденцията в негативна посока и да увеличат броя на загиналите по пътищата.

От началото на 2026 г. до момента 49 души повече са загинали по пътищата в сравнение със същия период на миналата година.

МВР категорично загуби битката във войната по пътищата!!!

Няма как да е друго, докато министърът на МВР е над нещата и има далеч по-сериозни проблеми за решаване (от ежедневно загиващите по пътищата), като например усъвършенстване на схемите за придобиване на недвижими имоти. Всички виждаме, че Демерджиев не се справя като министър на МВР. Той става единствено, да брани “Короната” и да репресира политическите опоненти.

Ще поеме ли обаче някой отговорността за този невиждан до момента случай с над 50 транспортни средства във верижна катастрофа? Предстои да разберем.