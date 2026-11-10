Министър с предупреждение за обществените поръчки: Ще стане шумно

Бюджетът за 2027 г. е бюджет на стабилността, който цели оздравяване на публичните финанси, подкрепа за семействата, децата, пенсионерите и уязвимите групи, но същевременно поставя основите на инвестиции в икономическия растеж, иновациите и дигитализацията на държавата. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в „Денят започва“ по БНГ. По думите му определението „скучен бюджет“, използвано от някои експерти, не отразява реалните му приоритети.

„Аз по-скоро бих го определил като бюджет на стабилността и бюджет, който оздравява публичните финанси - нещо, което не бяхме виждали през последните пет години. Фокусът е върху стабилизирането на публичните финанси, повече средства за децата, семействата, уязвимите групи и пенсионерите. Но това е и бюджет, който задава посоката за инвестиции в икономическия растеж, иновативните политики и дигитализацията на държавата. Тоест бюджет, който отразява очакванията на хората.“, каза министър Василев.

Той коментира и критиките, че правителството не е предприело достатъчно смели мерки за намаляване на разходите и оптимизиране на държавната администрация. Той посочи, че за първи път от години се предприемат реални съкращения на щатни бройки, като по думите му общият им брой в администрацията надхвърля 5000.

„Кой преди нас е съкращавал повече от 5000 щатни бройки в администрацията? Може би това не е достатъчно, но реформата може да продължи постепенно с поетапното внедряване и оптимизиране на процесите в различните институции. Не бих казал, че няма реформи. Това е само една от тях“, заяви Иван Василев.

Министърът даде пример с ръководеното от него ведомство, в което са съкратени общо 200 служители – 120 при първата вълна и още 80 впоследствие.

„В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация при първата вълна съкратихме 120 души, а сега – още 80. Прилагаме реална оптимизация, а не просто говорим за съкращаване на щатни бройки. Интересното е, че след като оптимизирахме процесите и организацията на работа, видяхме, че намаляването на броя на служителите доведе до повишаване на ефективността на самото министерство. Това показва, че когато се прави правилен анализ и се предприемат конкретни действия, резултат има.“, посочи министър Василев.

По думите му при оптимизацията са отчетени дублиращите се функции след обединяването на две министерства, както и ефективността на работата на отделните дирекции.

„За мен беше ключово да разпишем ясно отговорностите на всяка една от дирекциите. В момента функциите, ангажиментите и очакваните резултати на четирите дирекции в специализираната администрация са ясно определени. В продължение на няколко месеца следяхме внимателно проактивността на служителите, качеството на работата им, изпълнението на ежедневните задачи и спазването на сроковете. На тази база преценихме с кои хора искаме да продължим да работим и с кои - не“, каза министърът.

Той уточни, че има и министерства, в които съществуват незаети щатни бройки, но конкретните решения за тях остават в компетентността на съответните ръководители. По отношение на предвиденото увеличение на възнагражденията в администрацията с 5% Василев коментира, че мярката трябва да се разглежда в контекста на прогнозната инфлация от 4% за следващата година.

Смятаме, че това е добра мярка на фона на прогнозираната инфлация. При подготовката на бюджета трябваше да намерим необходимия баланс – от една страна, да съкратим разходи, а от друга, да осигурим допълнителни средства за възнагражденията в администрацията, както и за пенсионерите и семействата с деца. Именно този баланс търсихме при представянето на бюджета.

Той коментира и решението за замразяване на възнагражденията в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, като подчерта, че през последните години именно в сектор „Сигурност“ са отчетени значителни увеличения на заплатите.

Една от основните теми в интервюто беше прозрачността при разходването на публични средства и развитието на платформата „Сигма“, чрез която ще се осигурява по-голяма публичност на информацията за обществените поръчки. Василев обяви, че още следващата седмица ще бъде представена новата версия на платформата, която ще показва връзки между данните от Търговския регистър, фирмите и обществените поръчки.

„Съвсем скоро ще стане много шумно. Именно благодарение на „Сигма“ ще покажем интересни данни, свързани с обществените поръчки, свързаността на фирми с лица от Търговския регистър и участието им в процедури за възлагане. Следващата седмица ще представим новата версия на платформата, която ще показва връзките с Търговския регистър и свързаността на политически ангажирани лица с обществените поръчки.“, каза Иван Василев.

Той даде пример с общински съветници, които могат законно да притежават фирми, но според него е необходимо да има публичност, когато тези дружества получават значителен дял от средствата на общините, в които съветниците участват в управлението.

„Това са най-често общински съветници, които нямат законова пречка да притежават фирми. Но за мен не е морално голяма част от парите на общината, в която участват в управлението, да отиват във фирми, свързани с тях. Това е само част от информацията, която ще представим в следващата версия на „Сигма“. Вече започнахме работа и по третата версия, която ще бъде насочена към контрола върху самото възлагане на обществените поръчки. Целта е да не се допуска възложител да фаворизира определена фирма или изпълнител и така да се ограничи възможността за манипулиране на процедурите“, обясни Василев.

Министърът подчерта, че „Сигма“ не трябва да бъде инструмент за политически натиск, а механизъм за прозрачност, който да остане в сила независимо от това кой управлява страната.

„Именно това е задачата, която ми е възложил премиерът. Разработваме „Сигма“, за да създадем механизъм за контрол не само върху работата на нашето правителство, но и върху всяко следващо. Искаме да заложим механизми за прозрачност и отчетност, които няма да позволят нито на това, нито на следващите правителства да злоупотребяват с обществените поръчки. Това е смисълът на платформата.“, посочи Василев.

Той уточни, че публикуването на информация за свързани лица и фирми само по себе си не означава нарушение на закона.

„Ще покажем фактите такива, каквито са. Ролята на мен като министър и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е да дадем инструментите в ръцете на хората, така че всеки да може да види къде и как се харчат публичните средства. Информацията сама по себе си е ценна, но още по-ценно е какво се прави с нея. Има компетентни органи, които могат да продължат работата и да надградят усилията за прозрачност и ефективност при разходването на публичните средства“, каза той.

По думите на Василев анализът обхваща всички 265 общини. Той посочи, че са установени над 500 служители, заемали публични длъжности или задължени да подават декларации за конфликт на интереси, чиито свързани фирми са получавали обществени поръчки. Министърът направи важното уточнение, че самото наличие на такава свързаност не е незаконно, но публичността на тези данни позволява да се проследи как се разпределят публичните средства. В края на разговора, на въпрос кога България ще настигне Естония в дигитализацията, Иван Василев отговори категорично:

„Ще ги надминем. Не само ще ги стигнем, но ще ги надминем.“

Коментирана беше и разликата между амбициите за ускорена дигитализация и ежедневните проблеми на гражданите, включително затрудненията с отоплението и топлата вода в София. Василев отправи критика към работата на Столичната община:

„Надявам се колегите в Столичната община да решат поне един проблем в мандата си.“

На въпрос дали платформата „Сигма“ показва проблеми, свързани с „Топлофикация“, министърът отговори, че не е правил специална проверка, но ще го направи след интервюто.