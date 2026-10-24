Иво Христов и Анита Орбан обсъдиха вертикалния газов коридор

Вицепремиерът Иво Христов и заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан обсъдиха в Будапеща двустранното сътрудничество и предизвикателствата пред сигурността и стабилността в регионален и международен план, съобщиха от Министерския съвет. Основен акцент в разговора бяха и актуалните вътрешнополитически процеси в двете страни и приоритетите на новите правителства.

Срещата се състоя днес в унгарското Министерство на външните работи в рамките на посещението на Христов в Будапеща от 22 до 24 октомври по повод честванията на 70-ата годишнина от Унгарската революция и борбата за свобода от 1956 г., предаде БТА.

Двамата вицепремиери откроиха сходствата в задачите пред новите правителства. Те изразиха удовлетворение от двустранните отношения и отбелязаха липсата на открити въпроси между България и Унгария, се посочва в съобщението.

Христов и Орбан потвърдиха готовността за поддържане на активен политически диалог и задълбочаване на сътрудничеството в търговията, инвестициите, енергетиката, свързаността и туризма. Двамата потвърдиха и интереса на страните си към изграждането на вертикалния газов коридор.

Специално внимание беше отделено на средата за сигурност в Европа и Черноморския регион. Събеседниците откроиха близките позиции на България и Унгария по редица въпроси от европейския дневен ред и потвърдиха готовността за засилване на взаимодействието в рамките на съюзите, в които членуват, в интерес на европейската стабилност.

Анита Орбан определи настоящата седмица като „седмица на България“ заради интензивния политически диалог между двете страни и посещението си в София на 19 октомври по повод десетата годишнина от обявяването на датата за Ден на българо-унгарското приятелство. Тя благодари за приема и организацията на визитата и открои разговорите си с българския министър на външните работи Велислава Петрова по двустранни и международни въпроси.

Иво Христов благодари за възможността да участва в честванията на 70-ата годишнина от Унгарската революция. Той подчерта историческото ѝ значение и ролята ѝ на символ на стремежа към свобода и демокрация. По думите му събитията от 1956 г. са послужили като вдъхновение за последвалите демократични движения и борби за свобода в Европа.

Двамата изразиха готовност за продължаване на контактите на високо политическо равнище и за използване на потенциала за развитие на българо-унгарското партньорство.