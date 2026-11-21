Поне 2000 работни места в Министерството на вътрешните работи ще бъдат съкратени като част от планираната оптимизация на държавната администрация. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по икономическа политика Стефан Белчев.

Общо 5000 щатни бройки в публичния сектор са предвидени за съкращаване с бюджета. По думите му обаче не всички са заети работни места, а част от тях са свободни.

„Това е първата стъпка от една наистина сериозна оптимизация на публичния сектор“, обясни Белчев. Той уточни, че освен в МВР съкращения ще има и в други министерства, агенции и държавни предприятия. По думите му около 2400 души са от останалата част на публичния сектор, а други – от държавни предприятия.

Според депутата реформата трябва да бъде основана на функционални анализи, каквито вече са направени в повечето министерства. Той призна, че съкращенията и преназначенията са трудни решения, тъй като засягат човешки съдби, но определи оптимизацията като необходима.

Белчев коментира и информацията за около 6000 служители на МВР с решения на ТЕЛК. „Малко ми е странно, защото хора, които би трябвало да бъдат с доста сериозна физическа подготовка, не би следвало да имат такива решения. Това най-вероятно ще бъде обект на прецизиране и проверка от страна на министъра на вътрешните работи“, посочи той.

По повод протестите пред Народното събрание срещу предвижданите промени в медицинската експертиза Белчев увери, че хората с реални увреждания няма да пострадат.

„Бих искал да успокоя точно тези хора в инвалидни колички, които действително виждаме, че страдат, че те няма да пострадат от някакви бъдещи промени“, заяви депутатът. Според него обаче системата не трябва да се превръща в печеливш бизнес. Той обърна внимание на журналистически разследвания, които показват наличието на посредници, занимаващи се с уреждането на решения на ТЕЛК.

Белчев коментира и възможността изкуственият интелект да участва в оценяването. По думите му той вероятно ще бъде помощно средство, а основата ще бъде функционална оценка по стандарт на Световната здравна организация. Чрез нея ще се отчита как здравословното състояние на всеки човек се отразява на ежедневието му, възможността за самообслужване и работоспособността.

Белчев отхвърли твърденията на опозицията за предвиден в бюджета „празен чек“ от 1 млрд. евро, като заяви, че средствата имат конкретно предназначение. Основната част от тях ще бъде насочена към довършването на околовръстния път на София. Предвидени са средства и за довършването на магистрала „Струма“ и околовръстния път на Пловдив.

Той обясни, че високата стойност на строителството на околовръстния път на София се дължи на сложните съоръжения, които трябва да бъдат изградени, включително мостове и тунели.

„Абсолютно не е само за асфалт“, подчерта депутатът.

По думите му предназначението на средствата ще бъде уточнено и оповестено, така че да има яснота за какво ще бъдат изразходвани.

По отношение на мерките срещу хазартната зависимост Белчев заяви, че в понеделник се очаква да бъде сформирана работна експертна група в парламента. Тя ще разгледа предложенията в трите внесени законопроекта, като целта е до две-три седмици те да бъдат внесени за разглеждане.

За пълната забрана на рекламата на хазарта депутатът коментира, че тя трудно може да бъде абсолютна, особено когато става въпрос за вече публикувано съдържание в интернет.

„Нещо, което вече е излязло в интернет, няма как да се махне. Но там, където наистина е възможно, ще направим всичко необходимо това да бъде ограничено“, заяви той.

По думите му хазартът е сериозен проблем, който върви заедно с бързите кредити и заложните къщи и „разбива семейства и животи“.

Депутатът коментира и обвиненията на опозицията за договорки при избора на новия Висш съдебен съвет. Той определи процедурата по номинациите на парламентарната квота като прозрачна и заяви, че няма основания да се съмнява в избора на колегите си от правната комисия.

„Около 40 часа заседаваха и дебатираха име по име. Аз лично нямам основания да се съмнявам в техния избор и тяхната експертиза“, посочи Белчев. Той отхвърли и твърденията за скрити договорки, като отбеляза, че номинациите са получили подкрепа и от ГЕРБ, и от ДПС.