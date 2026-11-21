Дъщерята на Слави Бинев се теши в Барселона месец и половина след убийството на баща си. Бившата гимнастичка Елена Бинева е заедно със съпруга си Алан Аланович и малката им дъщеричка. Ели заживя преди около два месеца в испанския град, но малко след това я застигна трагичната новина за смъртта на нейния баща, пише България Днес.

Бизнесменът и бивш евродепутат бе застрелян на 24 октомври пред дома си след спор със съдружник.

Ели Бинева се прибра за неговото погребение, но малко след това се върна в Испания. Бившата гимнастичка вече се върна на работа и опитва да преодолее мъката. Тя се изявява като модел, а нейният съпруг Алан е в същия бранш. Ели изглежда тъжна по улиците на Барселона, но съпругът и малкото им дете й дават сила да продължи напред. Красавицата публикува емоционални думи след смъртта на баща си.

"Ще ни липсваш завинаги, но знам, че времето ще мине неусетно и отново ще бъдем заедно около масата, празнувайки любимите ни семейни празници - написа тя. - Обещаваме ти, че никога няма да те разочароваме и че винаги ще бъдем един до друг, превръщайки се в по-силно семейство от всякога - точно както ти винаги си искал. Толкова много ни липсваш...

Невъзможно е да приемем, че те няма, но рано или късно ще трябва да се научим да живеем с това. Загубихме го в момент, когато семейството ни беше по-раздалечено от всякога, и вярвам, че той си е пожелал да си отиде точно сега - за да може мечтата му за голямо, стабилно семейство, което винаги държи заедно, най-накрая да се сбъдне... Беше твърд и силен, но дълбоко в себе си беше като голямо плюшено мече, изпълнено с толкова много любов.