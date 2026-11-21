Тежък анализ за манталитета на българина зад волана направи проф. Петър Стоянович в интервю за бТВ.

„За тези, които са си отишли, този разговор е безсмислен. Проблемът е, че те стават все повече. Ако върнем назад камерата, даже само за този месец, ще се хванем, че в две трети от случаите сме минали метър, без да бъдем санкционирани за нещо. Сложете си ръката на сърцето. Поне за мен това е даже и три четвърти. На някои места, поне по обективна логика, има и безсмислени знаци. Но в целостта си този въпрос наистина е, ако не фатален, то поне един от големите проблеми. Не само на пътнотранспортната структура, а на начина на мислене“, коментира той.

Всичко тръгна от начина на мислене

„Според мен в голяма степен нещата тръгват от начина на мислене, от начина, по който ние възприемаме себе си зад волана, от една страна, и като пешеходци, да кажем, или като контекстуални хора – тези, които са в автомобилите.

Българинът, като седне в колата, първото нещо, което трябва да направи, е да вземе отсечката от точка А до точка Б за X-30. Той не я взима за 10 минути, а иска да я вземе за 7. Може и да не бърза. Важен е принципът – той да надбяга вятъра. Казвам, и ние двамата сме го правили, абсолютно съм убеден“, посочи проф. Стоянович.

Българинът избива комплекси зад волана

„Второ, той, дали по Фройд, дали по Макаренко - нямам представа, иска да избие всичките комплекси от своето детство до днес, сядайки зад волана. Освен че забременява майките на по-голямата част от другите участници в движението и пешеходците, след това квалифицира всички останали свои колеги зад волана обикновено по един определен начин“, коментира той.

„Трето, ако ви е правило впечатление, в България клаксонът не е средство за предупреждение – собствено или на околните.

Той е заместник на спусъка

Ако вместо клаксон българинът имаше спусък, ние всички щяхме да бъдем като в „Месершмит“. Просто околният свят щеше да бъде изтребен абсолютно. Абсолютно съм убеден в това. Това е едно „бийп“ като сирена на броненосец. Той, ако може да му бръкне през дясното ухо в главата, да му извади мозъка и леко да го панира, би го направил“, смята историкът.

„Дали това е агресия? Дали са просто комплекси, както казвам? Защото ти ще стигнеш от София до Пловдив или до Добрич с 10 минути по-бързо. Няма никакво значение. Дори да те чака там балдъзата, която затваря компоти - те няма да кипнат“, посочи проф. Стоянович.

„Преди една година пътувах през Сърбия. От магистралата излизам горе на Нови Сад. На края на магистралата в Нови Сад стоят група изключително антипатични сръбски катаджии, цяла глутница, които заделят коли. Разбира се, повечето чужденци, най-вече срадоват българи, но и сърбите – по-малко. Връчиха ми снимчица. 200 евро и то на ръка. Върнах се вкъщи зелен. Защото са ме минали.Парите – както и да. Минаха ме наистина по най-хубавия начин.

Върнах се тук и малко след това българското правителство реши да въведе средната скорост. И аз си казах: „Е, сега вече отидохме на кино. Сега вместо София – Бургас за шест часа, цяла сутрин ще се влачим дотам“, коментира историкът.

Баровците пак летят с автомобилите си

„Направиха го. Почна едно каране: „Внимавай, батко, тук леко, нали? Оп, оп – 129, 130“. Така. Оказа се, че тия баровците почнаха да продължават. След много малко, една-две седмици, мина тая работа.

Баровците пак почнаха да си летят с автомобилите. Пак се оказа, че всъщност и Северната отсечка, където беше запланувано, и тази за морето, и така нататък, се оказаха една фиктивност“, посочи той.

„Малкият минус на българската система е, че не ги налагаме тези закони. То е като с корупцията, с домашния бой, с отношението на родителите към учителите, Това е в България. Ние в България имаме много добри закони, но лошо изпълнение. Нямаме никакво приложение на тези закони“, коментира проф. Стоянович.