АПИ бие тревога! По пътищата ще е страшно

Шофьорите, на които им предстои пътуване през следващите дни, трябва да бъдат подготвени за зимни условия по пътищата. Агенция „Пътна инфраструктура“ отправи предупреждение към водачите заради очакваното влошаване на времето, понижение на температурите и снеговалежи в планинските райони на страната.

Още днес на старопланинския проход „Петрохан“ е имало слаб снеговалеж. Според прогнозите на метеоролозите през следващите дни се очакват валежи, които във високите части на Стара планина, Витоша, Рила и Пирин ще бъдат от сняг.

От АПИ призовават шофьорите да не подценяват условията, особено когато маршрутът им преминава през планински проходи. Дори при сравнително спокойно време в населените места обстановката във високите райони може да бъде съществено различна.

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и са в готовност при необходимост да започнат обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

Предупреждението идва на фона на новите изчисления на европейския метеорологичен модел ECMWF, които очертават възможност за значително застудяване над голяма част от Европа в началото на ноември. Според Meteo Balkans студени въздушни маси от Източна Европа могат да достигнат Балканите и да създадат условия за образуването на средиземноморски циклони.

При подобно развитие България може да посрещне ноември с по-ниски температури, валежи от дъжд и сняг в отделни райони. Най-голяма вероятност за снеговалежи има във високите полета на Западна България и планините. Прогнозата остава предварителна, тъй като развитието и движението на циклоните все още не могат да бъдат определени с достатъчна точност.

От пътната агенция напомнят, че автомобилите трябва да бъдат технически изправни и подготвени за движение при ниски температури и възможно заснежаване. Водачите трябва да се движат с повишено внимание, да поддържат безопасна дистанция и да съобразяват скоростта си с пътните условия.

Особено важно е да се избягват резките маневри и рисковите изпреварвания. От АПИ изрично предупреждават шофьорите да не изпреварват снегопочистващите машини, тъй като подобни действия могат да създадат опасност и да затруднят почистването на пътя.

Неподготвените за зимни условия автомобили също могат да се превърнат в сериозен проблем. При закъсване на превозни средства движението може да бъде затруднено не само за останалите участници в трафика, но и за специализираната техника, която трябва да обработва настилките.

Снеговалежи вече имаше и на други високопланински пътища през октомври. На прохода „Шипка“ първите снежинки напомниха, че условията в Стара планина могат да се променят бързо дори когато в ниските части на страната времето остава сравнително меко.

От АПИ съветват всички, които планират пътуване, предварително да проверят актуалната пътна обстановка. Информация за състоянието на републиканската пътна мрежа и зимното поддържане се публикува на официалния сайт www.api.bg.

Шофьорите могат да получат информация и на денонощния телефон на АПИ - 0700 130 20.

Ситуационният център на агенцията работи 24 часа в денонощието и събира данни за състоянието на републиканските пътища. Пътните власти призовават водачите да следят актуалната информация и да предприемат пътуванията си с повишено внимание.