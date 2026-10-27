Капан с глобите. Левовете стават евро

Двойно увеличение на глобите и имуществените санкции за граждани и фирми е заложило Министерството на финансите във всички данъчни закони за 2027 година. Вместо техническо превалутиране по официалния курс, държавата директно заменя думата "лева“ с "евро“, като запазва същите числови стойности. По този начин финансовите удари за данъкоплатците скачат близо два пъти спрямо сегашните си нива.

Неподаването на годишна данъчна декларация в срок от физически лица вече няма да се наказва с 500 лева, а с 500 евро. При превалутиране по фиксирания курс сумата трябваше да бъде 255,65 евро. По същия начин глобата за подаване на декларация с невярно съдържание се вдига от 1000 лева на 1000 евро.

Сериозно финансово бреме се предвижда и за работодателите, които не удържат или не внесат дължимия данък в бюджета. Досегашната санкция от 1000 лева скача на 1000 евро, а при повторно нарушение наказанието се покачва от 2000 лева на 2000 евро.

Механизмът за директно подменяне на валутата се прилага също в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството. Единствено при определени глоби, въведени след 2020 година, държавата е предвидила по-умерено покачване от 50 процента.

Бизнес средите изразиха категорично недоволство от новата методология за определяне на наказанията.

"Преминаването към еврото не следва да се използва за немотивирано увеличение на санкциите. Настояваме те да бъдат реално превалутирани, а ако има по-голямо увеличение, то да бъде обосновано с анализ за ефективността на действащия режим и с оценка за пропорционалността“, заяви председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов също критикува подхода на управляващите: "Не е добре механично да се запазва цифрата и да се сменя левът с евро. Доста усилия полагаме това да не се прави от търговците, да няма такъв подход, но сега държавата прави точно това. Нека да има повече мотивировка и яснота защо се завишават санкциите.“

От Министерството на финансите оправдават мярката с факта, че голяма част от глобите не са променяни от 2007 година насам. За изминалите близо две десетилетия инфлацията и икономическият растеж са обезценили финансовите наказания и те са загубили своя превантивен характер.

Според финансовото министерство по-солените санкции ще засилят събираемостта на задълженията, ще защитят лоялните данъкоплатци и ще осигурят по-високи постъпления в бюджета.