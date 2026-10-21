Една държава е №1 по пенсии в света. Къде е България?

Нидерландия има най-добрата пенсионна система в света за четвърта поредна година. Страната оглавява Глобалния пенсионен индекс на Marsh и CFA Institute за 2026 г. с 85,8 точки от 100 възможни. В класацията са сравнени 55 пенсионни системи, които обхващат 66% от населението на планетата, съобщава Euronews.

Веднага след Нидерландия се нареждат Дания с 84,1 точки и Исландия с 84 точки. Трите държави са единствените в Европа с най-високата оценка „А“. В елитната група попадат още Сингапур, Израел и Австралия.

Индексът измерва три основни показателя – адекватността на пенсиите, финансовата устойчивост на системата и качеството на управлението и защитата на осигурените. По отделните критерии лидерите са различни: Кувейт е начело по адекватност, Дания – по устойчивост, а Финландия – по интегритет.

Как Нидерландия спечели първото място

Успехът на Нидерландия се дължи на съчетанието от надежден минимален доход за пенсионерите, широко разпространено професионално пенсионно осигуряване и значителни инвестиционни активи.

Държавната пенсия осигурява базова финансова защита, а допълнителните професионални схеми обхващат голяма част от работещите. Натрупаните средства се инвестират, за да подпомагат бъдещите плащания, а строгият регулаторен контрол укрепва доверието в системата.

Страната обаче също преминава през сериозна реформа. Тя постепенно заменя модела, при който пенсията е обвързана със заплатата и трудовия стаж, с индивидуални пенсионни сметки, зависещи от направените вноски и резултатите от инвестициите.

Къде е България в класацията

След трите европейски лидера се нареждат Швеция, Финландия и Норвегия. Сред държавите със сравнително силни пенсионни системи са още Швейцария, Великобритания, Франция, Ирландия, Белгия, Германия, Португалия и Хърватия.

Испания, Полша, Италия и Австрия получават по-ниски оценки – „C+“ и „C“. Това показва, че въпреки положителните страни на техните системи остават рискове за ефективността и дългосрочната им устойчивост. В същите категории попадат и САЩ и Китай.

Турция е на последно място сред включените европейски държави по показателя за ресурси и финансиране. България не присъства в индекса, в който са представени общо 19 европейски страни.

Добри пенсии днес, риск за утре

Един от основните изводи в доклада е, че високите пенсии невинаги означават устойчива система. Няколко големи европейски държави осигуряват добри доходи на възрастните хора, но срещат сериозни трудности с финансирането в дългосрочен план. Сред най-застрашените са Австрия, Италия и Испания.

Разликата е особено видима при Испания. Страната получава 83 точки за адекватност на пенсиите, но само 33 за устойчивост. Франция също показва сериозно разминаване – 85 точки за адекватност срещу 49,3 за устойчивост.

Основната причина е демографската промяна. Хората живеят по-дълго, докато ниската раждаемост ограничава броя на новите работници, които внасят осигуровки.

„Едно от основните предизвикателства за пенсионните системи без фондове е, че се очаква броят на пенсионерите спрямо този на работещите да се увеличи значително през следващите десетилетия“, коментира пред Euronews Business Греъм Пиърс, глобален ръководител на направлението „Дефинирани доходи“ в Marsh.

При този модел осигуровките на работещите днес финансират пенсиите на настоящите пенсионери, вместо да се натрупват и инвестират за собственото им бъдеще. Когато съотношението между работещи и пенсионери се влошава, натискът върху публичните финанси нараства.

Централните банкери бият тревога

Предизвикателствата пред пенсионните системи предизвикват тревога и сред ръководителите на централни банки в Европа.

През май 2026 г. президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел заяви пред германския вестник „Ханделсблат“, че обвързването на пенсионната възраст в Германия с продължителността на живота след 2031 г. може да помогне за стабилизирането на системата. Той определи новата частна пенсионна схема, планирана да влезе в сила в началото на 2027 г., като важна стъпка, но предупреди, че тя няма да е достатъчна.

През същия месец тогавашният управител на Френската централна банка Франсоа Вилероа дьо Гало предупреди пред „Фигаро“, че финансирането на публичните разходи чрез дефицити прехвърля тежестта върху младите поколения.

„Прехвърляме тежестта на дълга и пенсиите върху нашите деца“, заяви той.

През септември Европейската комисия също призова европейците да натрупват допълнителни спестявания наред с държавните пенсии. Причината е рискът все повече хора да се сблъскат с рязък спад на доходите след пенсиониране.

Как да бъдат спасени пенсионните системи

Според доклада правителствата ще трябва да търсят допълнителни приходи, за да запазят устойчивостта на системите, без непременно да намаляват пенсиите или да увеличават пенсионната възраст.

Сред възможните решения са повишаване на данъците или осигуровките, както и създаване на условия хората, които могат и желаят, да продължат да работят по-дълго.

Експертите препоръчват още по-широк достъп до частно пенсионно осигуряване за наетите и самонаетите, по-добро управление и прозрачност на пенсионните планове и постепенно обвързване на пенсионната възраст с продължителността на живота в добро здраве.

Целта е хората да натрупват повече средства за старините си, а системите да могат да изпълняват обещанията си и при застаряващо население. Предизвикателството пред Европа е да намери баланс между достойните пенсии днес и финансовата сигурност на бъдещите поколения.