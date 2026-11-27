Организаторът Алексий Калев разкри истинските цени на къщичките - между 4000 и 8000 евро за целия период. Скандалната мекица вече се продава двойно повече

Колко струва една къщичка на Софийския коледен базар и кой прибира парите от търговците? След дни на спорове около цените на празничния пазар пред НДК организаторът Алексий Калев внесе яснота по един от най-коментираните въпроси - наемите. По думите му твърденията, че търговците плащат по 20 000 евро за месец, са напълно неверни. Реалната средна цена е между 100 и 200 евро на ден, а за целия период сумите обикновено са от 4000 до 8000 евро.

В интервю за "Денят започва" по БНТ Калев уточни, че размерът на наема зависи от вида на предлаганите стоки и големината на обекта. Малка къщичка за ръчно изработени коледни украшения няма как да струва колкото голямо заведение за скара, което заема площта на почти три стандартни обекта.

Освен наема всеки търговец заплаща и такса за търговско право, която постъпва в район "Триадица". Организаторите получават логистична подкрепа от общината, за да могат да използват парковото пространство пред НДК.

Мекицата, която се оказа унгарска пица

Докато наемите се превърнаха в тема на разговорите, истинската звезда на тазгодишния базар се оказа една необикновена "мекица". Цената ѝ достига 8-10 евро и предизвика бурни реакции, особено след миналогодишния скандал около скъпите пържени картофи.

Оказва се обаче, че прочутата закуска не е точно българска мекица. По обяснението на Калев става дума за унгарски специалитет - нещо като пица, при която традиционният тестен блат е заменен с основа от пържено тесто. Отгоре се добавят италиански продукти, използвани и при обикновената пица.

"В България, чисто търговски, са го кръстили мекица, но отгоре има италиански продукти. Цената между 8 и 10 евро е абсолютно същата като тази на една пица", обясни организаторът.

Порцията тежи около половин килограм, а шумът около нея се оказал най-добрата реклама. По думите на Калев оборотът на търговците се е увеличил двойно, а посетителите вече специално търсят спорната закуска. Дори негов приятел, който живее в Калифорния, му заявил, че идва в София, за да я опита.

Така една мекица, която всъщност не е съвсем мекица, се превърна в кулинарната сензация на коледния базар.

НАП откри нарушения, но те били отстранени

Организаторът коментира и проверките на Националната агенция за приходите. По думите му на базара са извършени четири проверки, като в един от обектите е установено нарушение, довело до санкция.

Сред останалите констатирани проблеми били неправилно водене на касова книга, липса на коректно обозначен грамаж и други несъответствия. Калев увери, че търговците са получили указания и нарушенията са отстранени. Всички обекти трябва да имат ясно посочени работно време и ценоразпис.

Пързалката с кауза и амбиция за Европа

Въпреки критиките организаторите настояват, че базарът трябва да бъде оценяван не само през цените на храната, а и през цялостното преживяване. Тази година пързалката струва 12 евро, като едно евро от всяка такса е предназначено за благотворителност в подкрепа на деца. Инициативата се осъществява съвместно с фондация "ДНК" и Иван и Андрей.

Калев подчерта, че екипът иска да инвестира още в украсата, атракциите и облика на събитието. През февруари той и колегата му Борис Гълъбов са посетили във Франкфурт едно от големите международни изложения за коледна украса. Целта им е София да се конкурира с водещите европейски празнични фестивали.

И базарът вече има международно признание. Той зае трето място в класацията на Best European Destinations за най-добри коледни базари в Европа. В гласуването, продължило десет дни, са участвали близо 1,8 милиона души.

Според Калев София има своите предимства пред големите европейски градове - прекрасен парк в центъра, фонтаните, превърнати в зрителски зони, пързалка в един от тях и индивидуално изработени къщички. По думите му посетители от Берлин и Виена са останали впечатлени и са заявили, че софийският базар по нищо не отстъпва на техните.

"Нашата цел е да виждаме усмивките на хората, да има звездички в очите им", обобщи организаторът.

А докато спорът за цените продължава, една унгарска пица с българско търговско име вече има своето място в историята на софийския коледен базар.