Популярният кулинарен гуру шеф Силвена Роу, която е експерт по здравословно хранене, букварло разпердушини и хвърли на боклука мекицата за 10 евро, която от няколко дни е тема № 1 на коледния базар в София. Кулинарното изкушение първо предизвика адски гняв с космическата си цена, после се превърна в хит - стотици столичани отидоха да си купят деликатеса, за да видят с какво е толкова необикновен. Продавачите направиха печалба и обявиха, че не било мекица, а унгарска пица. Шеф Роу излезе с отворено писмо до медиите у нас. Ето какво пише него:

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА

Новата измислена и напълно извратена версия на традиционното българско ястие!

1000 КАЛОРИИ

УЛТРАПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ

МНОГОКРАТНО НАГРЯВАНА

МАЗНИНА

ВСИЧКО ТОВА ПОД ИМЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МЕКИЦА

Не ви ли се струва странно, че всички коментирате цената на храната по коледните базари в София, но почти никой не коментира КАКВО всъщност се продава?

Говорим за едни от най-светлите празници в годината. Време, в което хората се събират, празнуват и, съвсем естествено, си позволяват да хапват повече. Но защо трябва да започваме празничния сезон с храна с толкова ниска хранителна стойност и толкова съмнително качество?

Уличната храна не е задължително да бъде нездравословна.

Има огромна разлика между нещо прясно приготвено, вкусно и направено с качествени продукти, и пържено тесто, гарнирано с индустриални, ултрапреработени съставки.

Нека погледнем какво всъщност съдържа тази модерна версия на българската мекица:

1. Тесто от рафинирано бяло брашно, с ниско съдържание на фибри и малка хранителна стойност.

2. Растителна мазнина за пържене, която може да бъде използвана многократно. При продължително и повторно нагряване мазнините се окисляват и могат да образуват нежелани съединения.

3. Ултрапреработени салами и колбаси, богати на сол, консерванти и добавки. Редовната консумация на преработено месо е свързана с повишен риск от колоректален рак.

4. Индустриално обработени сирена, често съдържащи емулгатори, стабилизатори и допълнителни соли.

5. Готови индустриални сметанови сосове, които често съдържат рафинирани мазнини, нишестета, сгъстители и добавени захари.

Резултатът е комбинация от пържено тесто, рафинирани въглехидрати, мазнина и ултрапреработени месни и млечни продукти.

Много калории, но изключително ниска хранителна стойност. ЛИПСА НА ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ … Е защо ядем тогава?

В зависимост от размера на порцията и количеството мазнина, което е абсорбирала мекицата по време на пърженето, а знаем, че тестото действа като гъба и поема мазнината, една такава гарнирана мекица може ориентировъчно да достигне между 900 и 1000 kcal, а понякога и повече!

И тук идва въпросът за размера.

Откога българската мекица се превърна в нещо като

НЕИДЕНТИФИЦИРАН

ЛЕТЯЩ

ОБЕКТ?????

Толкова огромна, натрупана с всевъзможни индустриални добавки!

Истинските български мекички винаги са били малки, леки и хрупкави.

Очевидно е, че трябва да предложиш огромна порция, за да оправдаеш цена от 10 евро.

Но повече количество не означава повече качество, нито повече хранителна стойност.

Защо трябва да копираме чужди модели и едновременно с това да бастардизираме собствената си кулинарна традиция?

Това не е модернизация на традицията.

Това е подмяна на традицията.

Българската мекица има своето достойно място в нашата кухня. Приготвена с качествени продукти и поднесена по традиционния начин, с малко хубаво българско сирене, мед или орехи, или просто с леко поръсване на пудра захар, тя е част от кулинарната ни идентичност. Не е необходимо да я превръщаме в огромно пържено тестено изделие, покрито с колбаси, индустриални сирена и сосове.

А България има толкова много прекрасни възможности за вкусна и истинска празнична улична храна:

Печена тиква с орехи и канела.

Печени кестени.

Домашна баница с качествено сирене и яйца.

Родопски пататник.

Традиционна боб чорба и леща.

Печени ябълки с канела.

Сарми с ориз и зеленчуци.

Печени сезонни зеленчуци с билки.

Домашни десерти с ядки, плодове и тахан.

Топли билкови чайове и натурални плодови напитки.

Защото те идват от ръцете на нашите фермери.

Ние трябва да защитим нашите фермери. Да ги пазим. И да искаме тяхната храна, да я търсим и да я изискваме навсякъде, на всеки базар и на всяка трапеза. Само така ще запазим истинската българска храна и хората, които я създават.

Това са само част от възможностите. Можем да предложим вкусна, достъпна, празнична храна, приготвена с качествени продукти, без да правим компромис със здравето.

Обръщам се към медиите, организаторите на коледните базари и институциите: нека започнем да говорим не само за цените, но и за качеството на храната, която предлагаме на хората.

Храната не е просто нещо, което слагаме в чинията си. Тя е информация за нашите клетки. Тя влияе върху метаболизма, чревната микробиота и дългосрочното ни здраве. А по време на празниците, когато така или иначе сме склонни да прекаляваме с количествата, изборът на качествена храна е още по-важен.

Нека имаме повече уважение към собствената си кулинарна традиция, към българските производители и към здравето на хората. Коледните базари трябва да бъдат място, с което се гордеем, място, което празнува българския вкус, сезонните продукти и нашата култура.

ЗАЩОТО ПРАЗНИКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРАЗНИК И ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ!

Шеф Силвена Роу

Почетен професор

Експерт&съветник - Комисия по земеделието, храните и горите

Директор „Кулинарен уелнес и хранене за дълголетие", AverCare

(Калорийната оценка е ориентировъчна и зависи от реалното количество поета мазнина при пърженето, вида на сиренето и количеството сметана