Кой би предположил, че една жълта морска гъба с квадратни гащи, вратовръзка и неизчерпаем оптимизъм ще се превърне в един от най-големите феномени в историята на анимацията? Повече от четвърт век след появата си Спондж Боб продължава да покорява сърцата на деца и възрастни. А тази Коледа отново ще трябва да спасява празника от своя вечен противник-коварния Планктон.

Новият едночасов празничен епизод „Весела Коледа, мистър Планктон“ (Merry Christmas, Mr. Plankton) ще има премиера на 27 ноември по Nickelodeon и стрийминг платформата Paramount+.

Този път малкият злодей е замислил нещо наистина грандиозно-да превземе Северния полюс. За да спасят Коледа, Спондж Боб, мистър Крабс и неочаквана компания от приятели ще трябва да обединят силите си.

В специалния епизод ще се появи и Дядо Коледа, озвучен от американския комик и актьор Луис Блек.

17 милиарда долара и 353 милиарда минути гледане

Успехът на „Спондж Боб Квадратни гащи“ отдавна надхвърля границите на телевизионния екран.

Според най-новия доклад на Nielsen, цитиран от Асошиейтед прес, сериалът продължава да бъде най-гледаната анимационна продукция по линейната телевизия в САЩ.

Продуктите с образите на героите са донесли повече от 17 милиарда долара от продажби, а видеоклиповете с техните приключения са натрупали 353 милиарда минути гледане в YouTube.

И това далеч не е всичко. Спондж Боб присъства навсякъде-от киното и видеоигрите до магазините за играчки, тематичните паркове и дори Бродуей, където приключенията му оживяват в мюзикъл.

Неговите гримаси и реплики са се превърнали в неизчерпаем източник на интернет мемета, които използват дори хора, никога не гледали цял епизод от сериала.

Морският биолог, който измисли Бикини Ботъм

Зад необичайния свят на Спондж Боб стои Стивън Хиленбърг – морски биолог, преподавател и аниматор, който успява да превърне любовта си към океана в една от най-успешните анимационни истории.

Сериалът дебютира през 1999 г. и бързо печели публика с абсурдния си хумор, ексцентричните герои и неподправеното добродушие на главния персонаж.

В подводното градче Бикини Ботъм живеят най-добрият приятел на Спондж Боб -розовата морска звезда Патрик, вечно раздразненият Скуидуард- на български Сепия, алчният собственик на ресторанта „Хрупкавият рак“ мистър Крабс и катеричката Санди Чийкс, пристигнала чак от Тексас.

Разбира се, никое приключение не би било същото без Планктон, който упорито се опитва да открадне тайната рецепта за прочутите крабсбургери.

Хиленбърг, който почина през 2018 г., винаги държал неговият герой да запази детската си невинност.

Любопитно е, че създателят на сериала настоявал Спондж Боб никога да няма точно определена възраст. Искал той да бъде достатъчно самостоятелен, за да живее сам, но да продължава да гледа света с очите на дете.

Защо и възрастните обожават Спондж Боб

Макар сериалът да се излъчва по детски канал, създателите му никога не са го възприемали като забавление единствено за най-малките.

„Пишем това, което смятаме за смешно, като същевременно имаме предвид децата и избягваме теми, които не биха били подходящи за тях“, обяснява изпълнителният продуцент Марк Чекарели пред Асошиейтед прес.

Тази философия се оказва една от тайните на дълголетието на анимацията.

Децата, които са гледали приключенията на Спондж Боб в края на 90-те години, днес вече са родители. Мнозина продължават да се смеят на същите шеги, но този път заедно със собствените си деца.

Том Кени, който озвучава главния герой от самото начало, разказва, че често среща почитатели, за които Спондж Боб е бил любимият герой на 6, на 16, а дори и на 40 години. Сега същите хора гледат сериала със семействата си.

А актьорът Дъг Лорънс, който дава гласа си на Планктон и пише сценарии още от първите години, признава, че дори самият екип трудно може да обясни необикновената популярност на анимацията.

Според него тя е нещо много повече от късмет.

Подводното семейство, което не иска да остарее

За актьорите и сценаристите 27-те години работа заедно са създали особена връзка.

Каролин Лорънс, която озвучава Санди, разказва, че през годините екипът се е превърнал в своеобразно семейство, в което има всякакви отношения и емоции.

Създателите продължават да измислят нови приключения, но внимават да не изгубят онова, което прави Спондж Боб толкова разпознаваем – неговата искреност, доброта и способността му да се радва дори на най-дребните неща.

А докато светът се променя, той продължава да живее в ананаса си под морето, да пържи крабсбургери и да вярва, че всеки ден може да бъде прекрасен.

Сега му предстои поредното изпитание. Защото в Бикини Ботъм дори Коледа не е защитена от амбициите на дребния на вид, но с голям размах, Планктон.