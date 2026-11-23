Небето подготвя истинско астрономическо шоу в последната седмица на ноември. Въпреки застудяването любителите на звездните наблюдения ще имат няколко повода да погледнат към нощното небе. На 24 ноември изгрява ноемврийската пълна Луна, която този месец ще бъде и суперлуна. Небесното зрелище ще бъде допълнено от близостта ѝ до звездния куп Плеядите в съзвездието Телец.

Още тази вечер, 23 ноември, след залез Слънце погледите могат да бъдат насочени на изток. Почти пълната Луна ще се приближи видимо до Плеядите. Силната ѝ светлина може да затрудни наблюдението на по-слабите звезди от купа, но най-ярките ще се открояват в непосредствена близост до лунния диск.

На 24 ноември е голямото събитие – Бобровата суперлуна. Пълнолунието съвпада с периода, в който естественият спътник на Земята се намира близо до най-близката точка от орбитата си до нашата планета. Затова Луната ще изглежда малко по-голяма и по-ярка от обичайното.

На 25 ноември вниманието ще бъде насочено към Марс. Червеникавата планета ще премине видимо близо до Регул – най-ярката звезда в съзвездието Лъв, която има характерен синкав оттенък. Контрастът между двата небесни обекта обещава красива гледка, а наблизо ще се откроява и значително по-яркият Юпитер.

На 27 ноември пък идва ред на Венера. Планетата ще достигне максималната си яркост при появата си в сутрешното небе, затвърждавайки прозвището си Зорница. Изключителният ѝ блясък се дължи на сравнително близкото разстояние до Земята и гъстата ѝ облачна атмосфера, която отразява голяма част от слънчевата светлина.

Суперлуна се наблюдава, когато пълнолунието съвпада с перигея – точката от лунната орбита, в която спътникът ни е най-близо до Земята. При това положение тя изглежда приблизително със 7-10% по-голяма и около 15% по-ярка в сравнение с обикновеното пълнолуние.

Един от най-впечатляващите моменти е изгряването на Луната около залез Слънце. Когато е близо до хоризонта, тя често изглежда необичайно огромна. Това обаче не се дължи на допълнително приближаване до Земята, а на добре познатата „лунна илюзия“. Човешкият мозък възприема небесното тяло като по-голямо, когато го сравнява с обекти от земния пейзаж, обяснява Forbes.