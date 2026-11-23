Неочаквана телевизионна рокада прикова погледите на зрителите тази сутрин. Мария Игнатова, позната от години като едно от емблематичните лица на NOVA, изненадващо се появи в ефира на конкурентната bTV.

Чаровната блондинка влезе в студиото на "Преди обед" не просто за кратък разговор, а в ролята на специален гост-коментатор. През цялата седмица тя ще анализира и обсъжда актуалните събития рамо до рамо с водещите на предаването.

Присъствието ѝ в конкурентната телевизия предизвика истинско любопитство сред аудиторията, свикнала да я свързва с форматите на NOVA. Още с появата си в студиото обаче Игнатова беше посрещната изключително топло и с много добро настроение.

Водещият Петър Дочев я приветства с колоритния прякор "русата стихия", а екранната му партньорка Яна Донева открито показа радостта си от срещата, давайки да се разбере, че гостуването е било очаквано с нетърпение. Атмосферата бързо стана лека и закачлива, като домакините не пропуснаха да се пошегуват със своята гостенка.

Разговорът стартира с намигване към музикалните заложби на Игнатова - Дочев и Донева припомниха на зрителите, че освен като водеща и актриса, тя има опит и на музикалната сцена.

Още в първите минути стана ясно, че Мария се чувства напълно в свои води в новата среда. В ролята на седмичен коментатор тя си партнира с автора и сценарист Иван Марков, като двамата ще коментират разнообразни обществени и лайфстайл теми.

Този ход естествено породи спекулации дали не предстои по-голям обрат в професионалния път на телевизионната звезда. На този етап обаче индикации за постоянен трансфер липсват - ангажиментът ѝ към "Преди обед" е представен единствено като едноседмично гостуване, а не като дългосрочен договор с bTV.

Независимо от това, появата на Мария Игнатова в конкурентния ефир освежи сутрешната програма и безспорно се превърна в най-обсъжданата телевизионна изненада на деня.