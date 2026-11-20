Популярната стрийминг платформа SkyShowtime ще прекрати дейността си в България през 2027 г. Решението е взето от собствениците Comcast и Skydance, които слагат край на съвместния си проект в Европа. Услугата, която предлага едни от най-гледаните американски сериали и холивудски филми, ще бъде закрита и на останалите 21 европейски пазара, на които присъства. Засега няма конкретна дата за спирането й у нас, а абонатите ще продължат да гледат любимото си съдържание по обичайния начин.

Какво ще стане с "Йелоустоун" и "Кралят на Тълса"

Новината поставя въпроса за бъдещето на някои от най-популярните продукции, достъпни чрез SkyShowtime. Сред тях е хитовият сериал "Йелоустоун" с Кевин Костнър, който се превърна в едно от емблематичните заглавия на платформата.

В каталога присъстват още "Кралят на Тълса" със Силвестър Сталоун, шпионският трилър "Денят на чакала" с Еди Редмейн и криминалната поредица "Земя на мафията", в която участват Пиърс Броснан, Том Харди и Хелън Мирън. Платформата предлага и съдържание на Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Showtime, Sky Studios и Peacock.

Все още няма официална информация дали тези сериали и филми ще преминат към HBO Max, Paramount+ или други стрийминг услуги, достъпни в България. Не са обявени и условията за прекратяване на абонаментите, включително как ще се процедира с предплатените периоди.

Според съобщението на ръководството, цитирано от американското издание "Дъ Рап", SkyShowtime ще продължи да работи нормално през периода на постепенното закриване. Конкретните срокове и процедури ще се различават в отделните държави.

Огромни загуби и нов медиен гигант

Решението идва по-малко от пет години след навлизането на SkyShowtime на европейския пазар. Проектът беше създаден с амбицията да обедини съдържанието на две от най-големите американски развлекателни групи и да се конкурира с глобалните стрийминг услуги.

Оттогава обаче собствеността и структурата на медийния бизнес претърпяха сериозни промени. През октомври 2026 г. Skydance приключи придобиването на Warner Bros. Discovery и обедини бизнеса й с Paramount. Новата група вече разполага със стрийминг платформи като HBO Max и Paramount+, които заедно с останалите й услуги достигат 203 милиона абонати в световен мащаб.

В съобщение до служителите ръководството на SkyShowtime посочва, че глобалните платформи непрекъснато увеличават мащаба си и инвестират огромни средства в съдържание и технологии. Това затруднява регионалните услуги, които не разполагат със същите финансови възможности и клиентска база.

Финансовите резултати също показват сериозни проблеми. През 2024 г. SkyShowtime е отчела оперативна загуба от 543,7 милиона евро при приходи от 275,1 милиона евро. През предходната година загубата е била близо 562 милиона евро при приходи от 207,8 милиона евро.

Въпреки че платформата успя да привлече близо 10 милиона абонати на 22 европейски пазара, това не се оказа достатъчно за осигуряване на дългосрочна рентабилност.

Как SkyShowtime привлече българските зрители

SkyShowtime започна работа в България в края на 2022 г. и бързо привлече вниманието на зрителите с изключително ниската си промоционална цена. Първоначално услугата предлагаше абонамент срещу 1,99 евро месечно, което я превърна в една от най-достъпните платформи на пазара.

През 2024 г. стандартната месечна такса вече достигна 5,99 евро. Впоследствие платформата продължи да разширява каталога си с нови сериали, филми и оригинални продукции.

Наред със закриването на услугата предстоят и промени в управлението й. Главният изпълнителен директор Монти Сархан напуска поста след четири години начело на компанията, а финансовият директор Марк Нийл поема временно ръководството през преходния период.

Според специализираното издание "Броудбенд ТВ нюз" окончателното прекратяване на дейността е планирано за края на 2027 г. До обявяването на конкретните срокове за България клиентите ще могат да използват съществуващите си абонаменти, а компанията трябва да уточни как ще протече закриването на местния пазар.