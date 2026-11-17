Бившият лидер на племето на Вулканите Красимир постигна впечатляваща победа на Арената на “Игри на волята” тази вечер. Бизнесменът успя да надвие актьора Йордан в директен сблъсък за оставане в тайната територия Вишката и продължава да се бори за място във финалната фаза на екстремната надпревара.

Съревнованието между двамата съперници протече динамично и изпита тяхната бързина, баланс и точност. По-добрият мерник на Красимир му позволи да изпревари Йордан с една обиколка и да се добре до победата. За успеха си той получи дългоочаквана вкусна награда.

В другия вълнуващ индивидуален дуел капитаните на Ураганите и Зелените - Симона и Юлия, се впуснаха в епичен двубой за надмощие. Затруднение със силовата част от сблъсъка обаче не позволи на лидера на обитателите на Изолатора да победи, въпреки достойното представяне.

За своя триумф Симона избра да се сдобие с Огърлицата на безсмъртието и 50 златни гроша пред това да предостави предимство на племето си в утрешната номинационна битка.

Утре от 20:00 ч. по NOVA предстои битка за неприкосновеност, след която ще стане ясен първият номиниран воин в “Игри на волята” тази седмица.