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Сълзи в "Гласът на България". Млади таланти разтърсиха Софи Маринова

Изпълнителката бе гост-треньор в предаването

Сълзи в "Гласът на България". Млади таланти разтърсиха Софи Маринова
Снимка: bTV
09 ное 26 | 11:23
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Григор Атанасов

Емоционален момент разтърси репетициите в „Гласът на България“. Изпълнение на ромския химн „Едерлези“ успя да трогне до сълзи гост-треньора Софи Маринова, която помага в отбора на своя приятел и колега Меди.

Певицата не успя да сдържи сълзите си по време на подготовката на дуета между уличния музикант Росен и фотографката Диана. „Насълзиха ми се очите, като приказка сте и двамата“, сподели чистосърдечно Софка, впечатлена от дълбокото усещане за текста у младите таланти.

За разлика от нея, треньорът Меди запази строга и взискателна линия до самия край на сценичния двубой. Едва след успешното изпълнение на живо той грейна и се изправи на крака заедно с публиката, за да ги аплодира.

Правилата на вокалните двубои обаче са безмилостни – само един продължава напред в борбата за голямата награда от 30 000 евро. Меди заложи на Диана, спечелила го както с безупречните си вокали, така и с желязна дисциплина.

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Автор Григор Атанасов

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