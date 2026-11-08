Германия спешно разпродава замъци по 1 евро

Искате ли да притежавате истински средновековен замък с 800-годишна история, рицарска зала и кули, които пазят тайните на вековете, само срещу едно евро?

Звучи като шега или начало на готически роман, но офертата е напълно реална. Германските власти официално обявиха за продажба историческия замък Шнадиц в провинция Саксония на символичната цена от 1 евро.

Финансовата бездна

Този случай обаче не е изолиран, а е част от една по-голяма, мистериозна вълна.

Напоследък Германия буквално се надпреварва да се отърве от призрачните си феодални имения.

Зад примамливата цена от 1 евро за замъка Шнадиц, разположен в живописния град Бад Дюбен, се крие финансова бездна.

Според публикация в авторитетния германски вестник Bild, състоянието на сградата с разгърната площ от 1012 квадратни метра в момента е катастрофално.

Властите търсят купувач, който не просто иска да притежава история, а има смелостта да влезе в договор с държавата.

Истинската загадка не е цената, а сумата, която новият собственик е длъжен да инвестира веднага след покупката – близо 20 милиона евро за пълна реконструкция. Изискването е замъкът да бъде превърнат в луксозен хотел или обществена институция, която да съживи региона.

Бюрократичният кошмар

Всяка една тухла, забита в Шнадиц, всяка реставрация на средновековните прозорци или укрепване на двете емблематични кули, трябва да бъде координирана със строгите държавни служби за опазване на паметниците на културата.

И за да бъде мистерията пълна, купувачът няма да получи земята около замъка безплатно. Прилежащият вековен парк, който придава целия чар на имението, се продава отделно, но не за едно евро, а на солената цена от 60 евро на квадратен метър. Така уж безплатният замък бързо се превръща в милионна инвестиция.

Защо замъците масово търсят нови стопани?

Вълната от разпродажби на германски замъци през последните години има своето логично, макар и тъжно обяснение. Местните общини просто нямат бюджети за поддръжката на тези огромни, капризни исторически мастодонти. Скъпото отопление, строгите екологични стандарти в Европа и непосилните данъци карат дори наследниците на стари благороднически родове да даряват или продават имотите си за жълти стотинки, само и само да се отърват от тежестта им.