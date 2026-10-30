Падна тайната! Защо Меркел трепереше на важни срещи

7 години по-късно стана ясно защо бившият канцлер на Германия Ангела Меркел трепереше зловещо докато стоеше на важни срещи.

Днес тя заяви, че пристъпите на тремор, които ѝ се случвали няколко пъти на официални събития през 2019 г., са били причинени от силен емоционален стрес.

В интервю за Magenta TV, тя ги свързва със смъртта на майка си и осъзнаването, че скоро ще сложи край на политическата си кариера.

Тялото просто дава сигнали. Затова тогава казах, че ще изпълнявам официалните си задължения само седнала. Първия път беше малко странно, но после всички свикнаха, каза Меркел.

Не стана обаче ясно дали треперенето е изчезнало с напускането на политиката.

Меркел изрази и загриженост относно неволите на днешния канцлер, с когото имат дългогодишен конфликт. Тя подкрепи решението на Християндемократическия съюз да изключи сътрудничество както с Алтернатива за Германия, така и с Лявата партия.

В същото време призова традиционните партии да говорят повече за собствените си програми и да не се фокусират само върху противопоставянето на AfD.

Коментирайки курса на Мерц подчерта, че партията му трябва да представлява интересите не само на бизнеса, но и на работниците, жителите на градове и селски райони. Разбира се, не се поколеба да защити и мигрантите, които по нейно нареждане плъзнаха из Европа.