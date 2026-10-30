Като на кино! Откраднаха колата на милиардер. Той гони крадеца, а после го качва на автостоп

Шефът на суперколите Bugatti и Porsche Мате Римац преживя най-абсурдния ден в живота си, след като хърватин задигна звяра му директно от фабриката.

В този дъждовен петък, в който България е притихнала в очакване на неделния президентски балотаж, а от екраните ни заливат последните предизборни лозунги, светът на високите с+корости ни поднесе история, която звучи като забавен холивудски екшън.

Златният шанс на крадеца

Всичко започва в сряда в свръхмодерния завод на Bugatti край Загреб. Собственикът, хърватският Илон Мъск - Мате Римац, който освен гениален инженер е и прочут с лежерния си стил, от години си оставя личните суперколи отключени и с ключове на таблото.

Логиката му е,, че Хърватия е безопасна страна, а и така служителите му могат лесно да преместват колите, докато той е на важни срещи.

36-годишен хърватин обаче решава да се възползва от невижданото гостоприемство. Влиза необезпокояван, качва се в звяра с над 1500 конски сили, натиска старт бутона и изчезва с мръсна газ под носа на охраната.

Гонитба в три държави

Когато служителите на Bugatti се усещат, че никой от тест-пилотите не е взимал колата, вече е късно. Автомобилът е извън Хърватия.

Римац обаче не звъни на застрахователите. Той отваря компютъра си и благодарение на вградената GPS телеметрия вижда как неговото Bugatti лети по магистралите на Словения към Австрия.

Милиардерът не губи и секунда – скача зад волана на личното си Porsche и се впуска в международно преследване, поддържайки постоянна връзка с полицията в три държави едновременно.

Операцията е светкавична. Само след няколко часа австрийските спецчасти блокират пътя и приклещват наглия апаш на своя територия.

Най-скъпият стопаджия в историята

Когато Мате Римац пристига в австрийското полицейско управление, за да си прибере скъпоценната играчка, ситуацията прераства от екшън в чиста комедия.

Тъй като процедурите по разпита отнемат часове, а крадецът е освободен под гаранция, за да чака съдебното производство в родината си, Римац установява, че двамата с извършителя трябва да пътуват обратно в една и съща посока – към Загреб.

Проявявайки абсолютно нереално хладнокръвие и хумор, шефът на Bugatti най-любезно предлага на човека, който преди часове му задигнал 3 милиона евро... да го качи на автостоп в Поршето си и да го прибере до вкъщи!

Историята мълчи за какво са си говорили двамата по време на 4-часовото пътуване на задната седалка.

Равносметката

Уникалното Bugatti Chiron се завърна у дома само с няколко леки козметични драскотини по предната броня. Мате Римац побърза да се снима с австрийските полицаи в Instagram и с усмивка предупреди милионите си последователи: „Правех това с ключовете от години и нищо не се случваше... до днес. Вече няма да си опитвам късмета, не го правете и вие!“.

Така че, ако този уикенд ви се стори напрегнат заради изборите, помнете – винаги може да е по-зле.