Автомобилен бос разкри съдбата на бензиновите коли

Докато мнозина прогнозират бърза смърт за двигателите с вътрешно горене, китайският автомобилен гигант Geely Automobile избира друг път - тяхната пълна хибридизация. Според вицепрезидента Лин Дзие ДВГ сегментът, обхващащ и различните хибридни разработки, все още контролира 70% от глобалния пазар.

„Бъдещето на двигателя с вътрешно горене се крие в пълната хибридизация и дигитализация. Днешните купувачи търсят преди всичко умни технологии, а типът задвижване е въпрос на личен избор“, заяви Лин Дзие.

Geely променя изцяло развойната си дейност: фокусът се измества от стандартните бензинови мотори към интелигентни хибридни системи като i-HEV. Резултатът вече е видим при новите модели на марката (включително Preface L Plus и Monjaro Plus), където при градски условия бензиновият двигател почива през 80% от времето.

Благодарение на собственото производство на компоненти, Geely успява да предложи хибридните си автомобили на по-ниски цени от бензиновите им аналози в Китай - модел, който компанията възнамерява да приложи и на световната сцена.