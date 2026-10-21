Обрат в Брюксел! Засяга шофьорите в Европа и у нас

Планът за пълна забрана на продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в Европейския съюз е напът да бъде значително смекчен. Преговарящи от трите водещи политически групи в Европейския парламент са постигнали предварителен компромис, който отваря вратата за продължаваща продажба на бензинови, дизелови и хибридни автомобили и след 2035 г.

Какво предвижда новият компромис?

Първоначалното решение на ЕС от 2023 г. залагаше 100% съкращаване на емисиите на CO₂ за новите коли до 2035 г. Новото предложение сваля тази цел на 87,5%. За да постигнат това облекчение, автомобилните производители ще трябва да използват произведена в ЕС „зелена стомана“ (с ниски нива на вредни емисии), което ще им носи специални кредити, покриващи до 7,5 процентни пункта от нормите.

Какво означава това за шофьорите?

По-голям избор: Купувачите ще могат да избират не само електрически коли, но и хибридни или определени модели с традиционни двигатели.

Без автоматична отмяна: Облекченията се прилагат за средните емисии на целия автопарк на дадена марка, а не като общо разрешение за всички традиционни модели.

Без засегнати стари коли: Ограниченията винаги са се отнасяли само за нови автомобили - вече регистрираните колите с ДВГ ще продължат да се движат свободно.

Предстоят финални преговори

Споразумението все още е предварително. За да стане факт, то трябва да бъде гласувано от Европейския парламент и да премине през т.нар. трилог с Европейската комисия и Съвета на ЕС. Процесът все още е в ход, но сигналът е ясен - Брюксел търси баланс между климатичните цели и оцеляването на европейската автомобилна индустрия.