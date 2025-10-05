Китайска автомобилна марка навлиза в българския пазар
Очаква се поръчките да започнат през октомври
Очаква се поръчките да започнат през октомври
Те са определени след допитване до 32 493 собственици
Списъкът е силно насочен към хибридите и електрическите автомобили
Прототип на колата беше изловен на пътя
Това са най-добрите модели в сегмента
Те са надеждни, с голям пробег
Последната бройка от модела беше произведена в Германия
Вече се чуват гласове, че отказът от задвижванията с вътрешно горене не е добра идея
Какво е общото между тях?
Японски производител се отказа от плановете си да пусне на пазара нова версия на модела
Оригиналният модел е пуснат през 1970
Бяха представени четири нови напълно електрически модела на марката
Икономията на гориво всъщност намалява при движение надолу по наклон
Те са с ниска амортизация
И препоръча към кои марки да се насочим
Страната ни заема мястото по годишен ръст през август, изпреварена само от Литва, Румъния и Латвия
Какво следва?
Пазарният дял на китайците надхвърля рекордните 5.5%
Всички са на японски марки
На 76-годишна възраст