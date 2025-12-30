Китайските електромобили заливат света

Износът на китайски електромобили по света отбелязва рязък и почти експлозивен ръст. Само през ноември доставките зад граница са нараснали с 87% на годишна база до 199 836 автомобила, показват данни на китайските митници, цитирани от Блумбърг. От началото на годината износът се увеличава с 29% и достига 1,98 млн. долара, сочат още официалните данни.

Мексико - неочакваният шампион

Най-изненадващият скок идва от Мексико, което се превръща в най-бързо растящата дестинация за китайски електрически автомобили. Само за един месец в страната са внесени 19 344 броя, което означава зашеметяващ ръст от 2367% спрямо година по-рано. Данните очертават Мексико като нов стратегически пазар за китайските производители, които търсят агресивно разширяване извън Азия и Европа.

Европа не остава встрани

В Европейския съюз вносът на китайски електромобили също бележи солиден ръст. През ноември доставките се увеличават с 39% до 25 792 автомобила, което потвърждава засилващото се присъствие на китайските марки на силно конкурентния европейски пазар, въпреки регулаторния натиск и дебатите около митата.

Къде отиват китайските електромобили

Разпределението по региони показва мащаба на експанзията. Азия остава водещият вносител с 110 061 автомобила през ноември, или ръст от 71% на годишна база. Европа заема второто място с 42 927 автомобила и увеличение от 63%, докато Латинска Америка и Карибите излизат на трето място с 35 182 броя и впечатляващ скок от 238%.

Leapmotor хвърля бомбата с прогнозите

На този фон китайският производител Leapmotor допълнително нажежи обстановката с амбициозни планове за растеж. Главният изпълнителен директор Чжу Цзянмин заяви, че компанията очаква в рамките на следващите десет години да достигне годишни продажби от над 4 млн. автомобила. Думите му са цитирани от БТА.

Целта - 1 млн. автомобила още през 2026 г.

По думите на Чжу Leapmotor си поставя конкретна и агресивна цел – продажба на 1 млн. автомобила още през 2026 година. Това трябва да бъде постигнато чрез глобална стратегия за разширяване, реализирана в партньорство със Stellantis. Изявлението беше направено в Ханчжоу, където се намира централата на компанията, и ясно показва намеренията на производителя да играе в голямата лига.

По-скъпи модели и удар по BYD

Leapmotor планира и навлизане във по-високия ценови сегмент с линия автомобили на цена над 250 000 юана, което се равнява на около 34 300 долара. Компанията, основана преди десет години, вече успява да се наложи на изключително конкурентния китайски пазар. През 2025 г. тя отчита бърз ръст на продажбите и подобряване на рентабилността, като с най-продавания си модел C10 на цена от 142 800 юана отнема пазарен дял от лидера в сектора BYD в сегмента на електромобилите под 25 000 долара.

