Китай с нова забрана за колите

Китай ще забрани производството на автомобили с волани, подобно на тези в самолетите, а причината е, че те не могат да преминат тестовете за удар, съобщи CarNewsChina.

Министерството на индустрията и информационните технологии на Китай (MIIT) публикува проект на национален стандарт GB 11557-202X, който регулира безопасността на механизмите за управление. Документът ще влезе в сила на 1 януари 2027, като основната промяна в него е именно забрана за използването на тези устройства.

Подобни волани се използват от няколко автомобилни производителя, включително Tesla, Lexus, както и от китайските IM Motors и Jiyue. Също така, моделите на Toyota, предназначени за хора с увреждания, имат такива волани.

Устройствата за управление няма как да преминат теста, тъй като новият стандарт изисква да бъде тествани в десет конкретни точки, включително "средата на най-слабата зона" и "средата на най-уязвимата зона". Полу-кормилото няма горна част, което означава, че тези точки не могат да бъдат тествани.

Когато въздушната възглавница се активира, елементите на волана могат да се превърнат в опасни фрагменти – тяхната форма и дизайн водят до непредсказуемо разрушение, което е трудно да се проследи дори при високоскоростна фотография, се казва в доклада на Министерството, пише "Аутомедия".

Обосновката за забраната на използването на такива волани е статистиката, според която 46% от нараняванията на шофьорите са свързани с удари върху волана. Кръглите кормила омекотяват удара при сблъсък, докато при воланите, тип щурвал, рискът от наранявания е огромен. Освен това шофьорите отбелязват неудобството при използването на полу-кормилото в ежедневието: трудно е да се правят обратен завой и паркиране, неудобно е да се управлява с една ръка, съществува риск от докосване на екрана на панела.

По-рано в Китай беше наложена забрана за производството на автомобили със скрити и електронни дръжки на вратите. Мярката беше предприета след редица фатални инциденти, когато хората не можеха да излязат от колите поради конструктивните особености на дръжките на вратите.

