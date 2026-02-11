Бизнес

Ето ги най-добрите кросоувъри втора ръка

Основните критерии са надеждност и практичност

Снимка: Freepik
11 фев 26 | 13:37
85
Агенция Стандарт

Специалистите на WhatCar определиха най-добрите употребявани кросоувъри, достъпни за закупуване през 2026 г. Тези автомобили са издържали теста на времето и производителността, но въпреки това са доста модерни.

Основните критерии са надеждност и практичност - именно качествата, на които купувачите най-често обръщат внимание.

Най-добрите употребявани кросоувъри през 2026 г.:

  1. Мазда CX-5;

  2. Шкода Карок;

  3. Сеат Атека;

  4. Волво XC40;

  5. БМВ Х1;

  6. Фолксваген Тигуан;

  7. Пежо 3008;

  8. Хюндай Туксон;

  9. Киа Спортидж;

  10. Нисан Кашкай.

Автор Агенция Стандарт

