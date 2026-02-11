Ето ги най-добрите кросоувъри втора ръка

Специалистите на WhatCar определиха най-добрите употребявани кросоувъри, достъпни за закупуване през 2026 г. Тези автомобили са издържали теста на времето и производителността, но въпреки това са доста модерни.

Основните критерии са надеждност и практичност - именно качествата, на които купувачите най-често обръщат внимание.

Най-добрите употребявани кросоувъри през 2026 г.:

Мазда CX-5; Шкода Карок; Сеат Атека; Волво XC40; БМВ Х1; Фолксваген Тигуан; Пежо 3008; Хюндай Туксон; Киа Спортидж; Нисан Кашкай.

