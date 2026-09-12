Историческо завръщане: България отново прави автомобили
Новият Ora 5 ще се предлага в няколко различни варианта на каросерията
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Новият Ora 5 ще се предлага в няколко различни варианта на каросерията
Топ 5 модела
Основните критерии са надеждност и практичност
Моделите струват около 20 000 евро на старо
Те са истинско главоболие за собствениците
Споменът от социализма ще струва 50 бона
Тези модели превъзхождат всички свои конкуренти
Ключовата характеристика са три реда седалки, за да се осигурят поне 7 места в кабината
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