Тези 4 кросоувъра втора ръка са перфектни за зимата

Зимният сезон настъпва, като в него задвижването на всички колела е особено актуално. И тук не става въпрос само за преминаване по неизчистени улици в града, но за цялостната стабилност на пътя в тежки условия.

Трябва да се отбележи, че не всички системи за задвижване на всички колела работят адекватно. Електрониката за безопасност може да компенсира недостатъците, но някои шофьори искат да карат уверено без помощта на асистенти.

Следващите 4 модела струват около 20 000 евро на старо, като се отличават именно с отлично поведение на лед и сняг. Затова и тяхната покупка определено си заслужава да бъде обмислена внимателно, отбелязва "Аутомедия".

4 кросоувъра за по 20 000 евро, които са добър вариант за зимата:

Subaru XV

Volvo XC60

BMW X3

Volkswagen Tiguan

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com