Експертите със съвет за кеша около Нова година

От 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари банкоматите, ПОС терминалите за плащане с карти и онлайн банкирането ще спрат.

През този период банките ще настройват системите за еврото.

Има вариант обаче и за проблеми с тегленето от банкомати няколко дни преди последния ден на годината заради обновяване на системата и презареждане.

Поради тази причина експертите съветват да се запасите с кеш от по-рано.

