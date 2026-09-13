90-годишен даде половин милион на ало измамник. Докога?
Наивният старец пратил пари, златни кюлчета и скъпоценности по неизвестен куриер
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Наивният старец пратил пари, златни кюлчета и скъпоценности по неизвестен куриер
През този период банките ще настройват системите за еврото
Парите се взимат в брой, а мулета прибират сумите под носа на жертвите
Готови ли са банките за еврото и какво да правят клиентите?
Банката насърчава всички клиенти да се подготвят за преминаването към единната валута като внесат парите си по сметка още сега
Използването на електронни разплащания в България е значително под средното за Европейския съюз
Безплатната по-евтина алтернатива
Централната банка реагира на предложение на Еврокомисията
Ще ни вземат повече пари за услуги
Милиардерите държат все по-големи количества пари в кеш - в брой и по банкови сметки, което показва, че супербогатите изпитват притеснения да инвестир...
От началото на годината сумата намаля с 651 млн. лв.