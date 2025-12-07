Телефонна банда принуждава студенти и млади хора да теглят кредити

МВР предупреждава за нов тип телефонна измама, която вече набира скорост в България. Организаторите се намират в бивши съветски републики, но у нас работят с финансови мулета. Жертвите са принуждавани да теглят големи кредити или да изпират собствените си спестявания, докато измамниците се представят за служители на МВР, БНБ и дори ГДБОП, за да създадат усещане за легитимност и спешност.

Паника, кредит и 8 часа контрол

25 годишна жена става жертва на схемата след обаждане от жена, представяща се за служител на МВР. Тя я убеждава, че човек е опитал да изтегли кредит от нейно име и ситуацията е на краен етап. За да се предотврати измамата, жертвата трябва да изтегли кредит сама и да предаде сумата за проверка. Банката ѝ отпуска 50 хиляди лева. Осем часа измамниците не прекъсват линията, следят всяко действие и не позволяват жертвата да се отклони.

Постоянният психологически натиск я довежда до автоматични действия. Тя получава парите в брой и ги прибира у дома, където е инструктирана от измамниците да преброи банкнотите и да ги предаде на човек, който се представя за представител на БНБ. Мъж с качулка пристига пред входа, казва код и взема торбата с 50 хиляди лева.

Жертвите са млади и много

Според полицията този сценарий се разпространява бързо и за разлика от класическите телефонни измами, тук жертвите са млади – на възраст между 20 и 40 години. Общата щета за няколко месеца е около 300 хиляди лева, а има арестувани, включително майка и непълнолетния ѝ син, които са използвани като мулета.

Мулетата не познават жертвите и действат само при сигурност, че парите ще бъдат предадени. Обажданията се правят от реални български номера, клонирани от измамниците, което допълнително убеждава жертвите, че разговарят с институция.

Мълчание, срам и тежък психологически удар

Психолози обясняват, че реалният брой жертви е по-голям от официалните сигнали, защото много хора изпитват срам и вина и не споделят дори с близките си. Манипулацията включва внезапен стрес, усещане за опасност и постоянен контрол върху вниманието, което изключва логичното мислене. Освен финансовите щети, измамите оставят и сериозни психологически последици – нарушения на съня, тревожност и недоверие.

Героинята от историята признава, че след измамата е станала мнителна и живее с мисълта, че лесно може да стане жертва отново. Кредитът ще изплаща дълго време, но най-тежък е споменът за играта с човешкия ум, която я е поставила в ситуация да действа механично и без критично мислене.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com