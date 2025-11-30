Разкриха тайната на депутата зад ОПГ за „Исторически парк“

Водачът на "Величие" Ивелин Михайлов е "неустановеният" народен представител с имунитет по делото "Исторически парк". Това заяви адвокат Юлияна Матеева, която освен защитник на един от обвиняемите е и депутат от партията на Фараона от Неофит Рилски, пише ПИК.

Снощи Софийският градски съд остави в ареста всичките 7 лица задържани за корупция, пране на пари и имотни измами след акцията на антикорупционната комисия (КПК).

По време на мярката за неотклонение съдът изтъкна, че има данни за "грамадни парични потоци". От прокуратурата обясниха, че групата е имала стройна организация и високо ниво на конспиративност.

От службите са засекли паричен превод в сметка на един от обвиняемите в размер на 21 милиона лева. Според разследващите чрез схемата около "Исторически парк" са вкарвани и изкарвани на ръка милиони левове.

Използвани са прецизни методи за убеждение на жертвите да инвестират, като част от обвиняемите са уреждали лесен и бърз достъп до заеми. Въвлечени са много пострадали лица, заявиха още от прокуратурата.

"Става дума за над 50 милиона лева за период от около 10 години", заяви Ахмед Кокоев, прокурор в СГП. Един от адвокатите спомена Ивелин Михайлов дали ще бъде ли привлечен като обвиняем. "Не мога да ви кажа", коментира Кокоев.

Според адв. Юлиана Матеева, която защитава някои от задържаните, "в твърдяната организирана престъпна група участва лице с имунитет". "То обаче е с неизвестна самоличност, което прави процеса политически, абсолютно аналогичен със случилото се с Благомир Коцев. Ясно е, че лицето с имунитет е Ивелин Михайлов", заяви Матеева, цитирана от БНТ.

Снощи, по искане на Софийска градска прокуратура (СГП) Софийският градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо седемте лица, обвинени в престъпление по чл.321, ал.3 НК.

Обвинението спрямо тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26.11.2025 г. на територията на гр. София, гр. Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 (изпиране на пари).

Разследването по случая се извършва от КПК под ръководството и надзора на СГП.

