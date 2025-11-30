Любен Дилов хвърли вината за бюджетните проблеми на Асен Василев

Депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов коментира тежката бюджетна криза и проблемите във финансовата рамка, като директно хвърли вината за спорната "философия" и заложените дефицити върху бившия министър на финансите Асен Василев. Дилов заяви пред Нова телевизия, че този бюджет е същият, който следва спорната политика, заложена именно от Василев.

Дилов категорично заяви, че "философията на бюджета е на Асен Василев. Това е същият бюджет, който следва политиката, заложена от него". Той припомни, че Василев е бил човекът, който е казал, че е "напълно нормално да имаме 3%, даже повече от 3% бюджетен дефицит", но Европейският съюз, за съжаление, не позволява това.

Според него, в сегашния финансов план има някои мерки, които "се опитват бавно да завъртят кораба", но големите социални плащания, които са наслоени във времето, не могат да спрат изведнъж, защото това ще предизвика шок у хората. Депутатът обясни, че дори професионалистите, които са обсъждали бюджета, са имали абсолютно противоположни искания- едните са настоявали да не се пипа данъчната тежест и осигуровките, докато другите са искали да се увеличат социалните разходи.

Дилов призова за спокойствие и подчерта, че протестите не допринасят за постигането му. Той определи бюджета като договор, който може да бъде променян, а правителството прави всичко възможно да постигне съгласие по него.

По отношение на процедурата, Дилов обясни, че "това дали бюджетът е замразен или изтеглен няма никакво значение". Той предупреди, че всяко забавяне след следващата седмица по закон ще принуди правителството да приеме удължен бюджет. Депутатът уточни: "А за да може да работи след 1 януари 2026 г., той трябва да е в евро. Той не може да бъде в лева. Практически ще бъде пак нов бюджет".

В заключение, Дилов коментира и напрежението с протестиращите, като заяви, че никой депутат не го е било страх да излезе, но от службите са помолили няколко човека да не се появяват, за да не провокират допълнително напрежение.

