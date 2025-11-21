Борисов сряза мощно ПП-ДБ! Каза от какво се плашат най-много

Еврозоната не може да не притеснява ПП-ДБ. Протестът е за това да не се приеме бюджетът в евро. Целта на протеста е да се окупира парламентът и да не се приеме първият бюджет в евро. Това разкритие направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпрос за протестите на „Продължаваме промяната“ в София.

Не съм ги гледал какво са казали, но тези хора ме арестуваха мене, какво ще кажат. „Да, тези хора, Петко, Василев, те бяха ли там, попита лидерът на ГЕРБ. И допълни, че само администрацията на общината на София е 1000 души. Много е добре да се протестира“, каза още Борисов.

И аз съм недоволен. Съгласен съм с това, което каза бизнесменът Кирил Петков, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових силата на ГЕРБ, категоричен бе бившият премиер.

Според мен трябва да променим избирателния закон така че да дават привилегия на тези, които сме лежали зад решетките. По 10, по 20 депутата, отбеляза Борисов.

