Делян Пеевски за 36 г. ДПС: Наш дълг е да служим на хората и на България!

Лидерът на Делян Пеевски отправи силно политическо послание към членовете, активистите и симпатизантите на ДПС-Ново начало, в което очерта новия етап в развитието на партията и задачите пред нея в навечерието на поредните извънредни парламентарни избори.

„Да бъдем силни и сплотени - наш дълг е да служим на хората и на България!“, заявява Пеевски в обръщението си, като подчертава, че в годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на страната, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността.

По думите му днес партията навлиза в нов етап – „ясен и честен. Без илюзии“. Етап, в който ДПС не бяга от истината и не се крие зад миналото, а гледа напред със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото мисията ѝ са хората.

Пеевски подчертава, че предстоящите извънредни парламентарни избори няма да бъдат леки. Той предупреждава, че ще има атаки, омраза, опити за разделение и провокации, но изтъква, че партията знае кои са нейните хора и защо е нужна на България.

„Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас!“, заявява лидерът на ДПС, като призовава за мобилизация, дисциплина и вяра, че страната има нужда от разум, стабилност и силна държавност. В обръщението си той е категоричен, че не трябва да се допуска хаосът да бъде представян за промяна, а омразата – за политика, както и държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора.

Според Пеевски партията влиза в изборите подготвена, организирана и единна – с ясна кауза, ясна цел и увереност, че хората разпознават кой може да носи отговорност.

„Нека бъдем силни и сплотени!“, призовава той, подчертавайки, че пред ДПС не стои просто избор, а дългът да служи на хората и на България.

В края на посланието си Делян Пеевски отправя и поздрав по повод годишнината на партията:

„Честит рожден ден на ДПС!“

Ето го пълният текста на посланието на Пеевски:

Скъпи членове, активисти и симпатизанти на ДПС,

В годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на България, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността.

Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии.

Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото.

Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората.

Предстоят поредните извънредни парламентарни избори. И те няма да бъдат леки.

Ще има атаки. Ще има омраза. Ще има опити за разделение и провокации.

Но ние знаем кои сме. И знаем защо сме нужни на хората и на България.

Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас!

Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност.

Ние не трябва да допуснем хаосът да се представя за промяна, а омразата да се представя за политика.

И няма да позволим държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора.

Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна.

С ясна кауза.

С ясна цел.

И с увереност, че хората разпознават кой може да носи отговорност.

Нека бъдем силни и сплотени!

Защото пред нас не стои просто избор - пред нас стои дългът да служим на хората и на България.

Честит рожден ден на ДПС!

ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС

