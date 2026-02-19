Делян Пеевски поздрави мюсюлманите за Рамазан

Председателят на ДПС и на парламентарната група на ДПС-Ново начало отправи поздрав към мюсюлманската общност по повод настъпването на свещения месец Рамазан. В посланието си той пожелава здраве, мир и духовна сила във всяко семейство и подчертава значението на съпричастността и подкрепата към нуждаещите се.

Акцент е поставен върху ценностите на смирението и добротата. Поздравът бе разпространен в началото на свещения за мюсюлманите период.

„По повод настъпването на свещения месец Рамазан поздравявам нашите сънародници мюсюлмани. Нека този благословен период донесе здраве, мир и духовна сила във всяко семейство и всеки дом. Нека тържествените вечери - ифтар да бъдат изпълнени с берекет и топлина“, се казва в обръщението.

Председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало призовава месецът да бъде време за добри дела и взаимна подкрепа. „Нека този месец вдъхнови всички към добри дела, състрадание и подкрепа за нуждаещите се. Пожелавам ви дни, изпълнени със смирение, доброта и съпричастност, а ценностите на Рамазан да обединяват и вдъхновяват за повече разбирателство, солидарност и мир“, заявява той.

Поздравът завършва с пожелание за благословен и светъл Рамазан към всички вярващи.

