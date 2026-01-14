Искра Михайлова: Хората искат отговорност, уважение и честни избори

„Нека довършим работата си с разум и уважение към хората, които са ни изпратили тук.“ С тези думи заместник-председателят на парламентарната група на ДПС-Ново начало Искра Михайлова се обърна от трибуната към народните представители с изявление от името на групата.

По думите й Народното събрание открива, по всяка вероятност, последната си сесия в рамките на 51-вия парламент. Именно затова, подчерта Михайлова, настоящият момент не е подходящ за разгръщане на предизборни платформи и партийни заявки, а за съсредоточена и отговорна работа. Предстоят само няколко седмици, в които депутатите трябва да приключат започнатото и да изпратят този парламент по начин, който вдъхва доверие, за да бъде посрещнат следващият – като носител на нови надежди и ново начало.

Искра Михайлова акцентира, че това е дълг към държавата - да се вземат разумни решения във времена на несигурност и да се работи за достойното име на България. Тя изтъкна и значението на коректното изпълнение на конституционните задължения, включително гарантирането на нормалната работа на правителството в оставка, което от своя страна осигурява функционирането на всички институции в страната.

В изявлението си Михайлова отправи призив парламентът да подкрепи с действията си общините, администрацията, научните и културните среди, студентите, учениците и артистите, които работят по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и по Плана за възстановяване и устойчивост. Според нея именно в този преходен период е важно да не се допусне блокиране или забавяне на ключови инициативи.

Особен акцент бе поставен и върху предстоящите избори. Заместник-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало призова всички политически сили да обединят усилия в подкрепа на подготовката на администрацията и гражданите за провеждането на честен и прозрачен вот. Тя подчерта, че всяка партия носи отговорност пред собствените си избиратели за доверието в изборния процес.

„Ние уважаваме всички български граждани, независимо за кого гласуват, и изискваме същото уважение и към нашите избиратели“, заяви Михайлова. В заключение тя отбеляза, че обществото очаква от парламента държавническо мислене и мъдри решения, а не дребнавост и краткосрочно политическо противопоставяне. „Да бъдем достойни за хората, които ни избраха“, завърши тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com