Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция за отлагане за неопределено време на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори. Това заявява лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще бъде поставен въпросът кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. По думите на Пеевски е необходим ясен отговор дали българският премиер се поддава на влияние от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, които той определя като еманация на завладяната държава.

Според ДПС-Ново начало за България членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението страната да има собствена позиция и да бъде част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир.

Пеевски подчертава, че ако Министерският съвет не внесе ратификацията в Народното събрание, парламентарната група на ДПС-Ново начало ще внесе проект за решение, с който да задължи правителството да направи това.

По думите му тогава в парламента ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България и достойното място на страната в решителната промяна на глобалната политическа карта на света и кои, според него, обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос.

Ето цялата позиция на Делян Пеевски:

Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори.

Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, еманация на завладяната държава?!

За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир.

Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи.

Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България, за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com