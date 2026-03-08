Калин Стоянов атакува Демерджиев: Обвиняем министър няма право да чете морал!

Депутатът от ДПС-Ново начало и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов отправи изключително остри обвинения срещу своя предшественик Иван Демерджиев. Повод за реакцията му стана участие на Демерджиев в сутрешния блок на БНТ в събота, където той отново коментира кадрови решения в системата на МВР. Стоянов отговори чрез публикация в социалните мрежи, в която атакува директно бившия МВР шеф.

„Тази сутрин един от малкото обвиняеми адвокати в Република България и обвиняем бивш министър на вътрешните работи, по-известен като г-н „Бях точен с парите“ – Иван Демерджиев, както винаги не пропусна да вметне нещо по мой адрес“, заяви Калин Стоянов.

Според него Демерджиев е коментирал уволнението на Васил Костадинов като директор на ОДМВР-Пловдив - решение, което Стоянов защити с конкретни аргументи.

„Този път вметката му беше свързана с повода, по който аз уволних неговия градски и близък приятел Васил Костадинов от поста директор на ОДМВР-Пловдив. Същият, който преди дни беше скандално назначен за директор на същата дирекция от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев“, написа Стоянов.

Той намекна и за задкулисно влияние върху назначенията в МВР.

„Разбрахме, че някой му подава имената на директорите, които трябва да отстранява и съответно имената на тези, които трябва да постави на тяхно място. Всички знаем кой е началникът на Демерджиев и оттук можем да предположим кой владее МВР и от чии съветнически тефтери се подават имената за назначенията“, заяви Калин Стоянов.

Бившият вътрешен министър припомни и скандала около убийството на Митко от Цалапица.

„Уволненият от мен директор Васил Костадинов е човекът, по чието време убиецът на Митко от Цалапица успя да избяга и да се укрие в чужбина. След това се наложи той да бъде издирван в продължение на няколко месеца, докато бъде установено местонахождението му, да бъде задържан и върнат в България, за да бъде осъден за жестокото убийство“, посочи Стоянов.

Той допълни, че срещу Костадинов дори е имало обществен протест в Пловдив с искане за отстраняването му от поста.

В публикацията си Стоянов насочи вниманието и към друго обвинение срещу Демерджиев - подписано допълнително споразумение за обществена поръчка за лични документи.

„Тук е мястото да припомня за пореден път, че Демерджиев е човекът, който два дни преди да освободи поста служебен министър на вътрешните работи подписа скандалното допълнително споразумение по обществена поръчка на МВР, свързана с новите документи за самоличност, с което натовари бюджета със сумата от 82 млн. лева“, заяви Калин Стоянов.

По думите му именно за този подпис бившият министър е обвиняем по наказателно дело.

„Именно за този свой подпис „в 12 без 5“ в момента Демерджиев е обвиняем по наказателно дело, водено от Софийската градска прокуратура“, добави той.

Стоянов твърди още, че преди да подпише документа, Демерджиев е оказвал натиск върху ръководството на министерството.

„В последните дни Демерджиев буквално е гонил по етажите на министерството директорите на административните дирекции, които е трябвало да съгласуват това споразумение“, заяви Стоянов.

Според него един от заместник-министрите дори е бил освободен, след като отказал да подпише документа.

В критиките си бившият вътрешен министър припомни и друг спорен момент от мандата на Демерджиев.

„Освен това Демерджиев ще бъде запомнен и с факта, че лично си самоназначи охрана от СОБТ – баретите, които денонощно, в екип от трима души, се движеха с него. Мотивът му бил баретите да го пазят при срещите му със служители на МВР. Да, точно така – вътрешен министър да се пази от подчинените си“, написа Стоянов.

Той обърна внимание и на политическата активност на Демерджиев преди изборите.

„Друго интересно от тези дни е, че Демерджиев обикаля в района на област Монтана, търсейки подкрепа за предстоящите парламентарни избори“, заяви Стоянов.

По думите му бившият директор на ОДМВР-Монтана Мариян Божинов вероятно ще бъде част от бъдеща кандидат-депутатска листа.

Стоянов припомни и спорен казус около съвместно обучение на полицията.

„Именно по времето на Демерджиев като вътрешен министър Мариян Божинов като директор на ОДМВР-Монтана подписва плана и провежда съвместно обучение със хората от петроханската педофилска секта“, заяви Стоянов.

В края на публикацията си той отправи директен призив към своя предшественик.

„Дори и само заради гореизброените обстоятелства, вместо да обикаля по студиата и да чете морал, би било редно Демерджиев да се скрие и да ни лиши от присъствието си на екран“, написа Калин Стоянов.

