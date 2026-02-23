Делян Пеевски: На изборите - ДПС! Всички заедно, за да можем да помагаме на хората

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски откри заседанието на Централния съвет на партията, посветено на подготовката за предсрочните парламентарни избори на 19 април, с призив за единство и самостоятелно участие на формацията във вота.

„Днес сме заедно, както винаги е трябвало да бъде. Нашето семейство е цяло“, заяви Делян Пеевски пред членовете на Централния съвет. Той подчерта, че на предстоящите избори партията трябва да се яви под собственото си име, като призова: „На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС - това е истината. За да можем да помагаме на хората, трябва да сме заедно всички!“

В рамките на форума Централният съвет прие решение ДПС да се яви самостоятелно на изборите. Беше избран централен предизборен щаб, както и бяха определени критерии и процедури за номиниране на кандидатите за народни представители

