Заместник-председателят на ДПС и на парламентарната група на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов проведе среща със конгресмена републиканец от Тексас Пат Фелън, член на постоянната комисия по разузнаване в Камарата на представителите на Конгрес на САЩ. По думите на Анастасов разговорът е преминал „в дух на единомислие“ и е бил изключително продуктивен.

В рамките на срещата е била подчертана общата оценка, че САЩ и България ценят и продължават да надграждат постигнатото през последните години в сферата на енергетиката, отбраната и външната политика. Според Анастасов това е резултат от „ясна и последователна политика на ДПС“ в подкрепа на стратегическото партньорство между двете държави.

Заместник-председателят на ДПС е изразил благодарност към администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за отправената покана към България да стане член на Съвета за мир, като е определил този ход като важна стъпка за утвърждаването на регионалната сигурност. Анастасов е подчертал и позицията на ДПС за бърза ратификация на съответното споразумение в Народното събрание.

По време на разговора с конгресмен Фелън двамата са се обединили около тезата, че „сега повече от всякога е важно мрежите на Джордж Сорос и Алекс Сорос в България и в международен план да бъдат изобличени и премахнати“, така че свободата и демокрацията отново да бъдат водещи ценности на трансатлантическото сътрудничество между САЩ и Република България.

