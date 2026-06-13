Станислав Анастасов обсъди с конгресмен от САЩ енергетиката и сигурността
От ДПС-Ново начало потвърдиха подкрепа за бърза ратификация на споразумението за Съвета за мир
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От ДПС-Ново начало потвърдиха подкрепа за бърза ратификация на споразумението за Съвета за мир
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