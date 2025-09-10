Конфликтът ескалира! Конгресмен с остри думи за руските дронове над Полша

Републиканският конгресмен Джо Уилсън, член на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, заяви, че руските дронове над Полша са причина администрацията на Доналд Тръмп незабавно да наложи строги санкции срещу Кремъл и да увеличи военната подкрепа за Украйна.

В социалната мрежа X Уилсън нарече инцидента „директна атака срещу съюзник от НАТО“.

„Русия атакува съюзника на НАТО Полша с ирански дронове по-малко от седмица след като президентът Тръмп прие президента (на Полша) Навроцки в Белия дом. Това е акт на война и ние сме благодарни на съюзниците от НАТО за бързата им реакция на продължаващата непровокирана агресия на военнопрестъпника Путин срещу свободни и трудолюбиви нации“, написа той, цитиран от УНИАН.

Уилсън призова администрацията на Тръмп да наложи санкции, които биха могли да осакатят руската военна машина, и да предостави на Украйна съвременни оръжия за удари по руска територия.

„Путин вече не се задоволява само с поражение в Украйна чрез бомбардировки срещу майки и бебета, той сега тества нашата решителност директно на територията на НАТО. Путин заяви, че „Русия не познава граници“. Свободните и проспериращи държави ще научат Русия какво представляват границите“, подчерта конгресменът.

Както съобщи УНИАН, в нощта на 10 септември Полша приведе противовъздушната си отбрана и авиацията в повишена бойна готовност на фона на масирана руска атака срещу Украйна. Някои от ударните дронове преминаха границата.

Полският премиер Доналд Туск по-късно потвърди, че военните са свалили обекти , които са нарушили въздушното пространство на страната през нощта. Той обаче не уточни дали става въпрос за руски дронове, които са пресичали полското въздушно пространство.

