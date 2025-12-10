Турция в потрес заради смъртта на известна певица

Турските медии изпаднаха в шок след като полицията направи разкрития за най-вероятния убиец на известната певица Гюлю.

52-годишната певица внезапно почина в Ялова на 26 септември след като се хвърли от 6-тия етаж.

Тогава смъртта беше обявена от сина й, който отрече слуховете, че майка му се е самоубила. Твърдеше, че Гюлю е паднала случайно от балкона.

Сега обаче полицията обявява, че е задържана дъщерята на певицата - Тугян Гюлтер.

Според Haber Global, момичето заедно с приятеля си Султан Нур Улу са се опитвали да напуснат страната.

Това се случва малко след като полицията е намерила доказателства, че именно дъщерята е желаела смъртта на майка си.

Гюлю е родена през 1973 г. в Истанбул. През 1988 г., само на 15-годишна възраст, тя излиза на сцената и печели симпатиите. Става много популярна през 1990-те години.

След брака си спира за известно време кариерата, но през 2005 година се завръща на сцената и оттогава 20 години е любимка на феновете си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com