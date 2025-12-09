Кремъл обяви днес, че европейските твърдения, че руският президент Владимир Путин иска да възстанови Съветския съюз, са погрешни, а обвиненията, че Путин иска да нападне страна член на НАТО са "пълна глупост", предаде Ройтерс.

Путин, който е роден в Съветския съюз, през 2005 г. определи разпада на ССР като най-голямата геополитическа катастрофа на ХХ век, тъй като десетки милиони руснаци са потънали в бедност, а самата Русия е била изправена пред заплахата от разпад.

Негови опоненти твърдят, че путинска Русия се разлага в силнодействаща смес от абсурдност и репресии, сравнима с епохата на Леонид Брежнев в СССР. Западни лидери казват, че Путин, ако спечели в Украйна, един ден ще атакува НАТО, посочва Ройтерс, цитиран от БНР.

Путин неведнъж е отричал, че планира каквато и да е атака над НАТО, и е казвал, че подобна стъпка би била глупава за Русия предвид конвенционалното военно превъзходство на НАТО.

В понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Путин иска да върне обратно "стария Съветски съюз" и че Европа ще трябва да се защити срещу ясните руски намерения, заложени, по думите му, в руската държавна доктрина, за атака над НАТО.

"Това не е истина", каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери, запитан за забележките на Мерц:

"Владимир Путин не иска да възстановява СССР, защото това е невъзможно и той нееднократно е казвал това".

"Колкото до подготовка за атака над НАТО, това е пълна глупост", каза Песков.

