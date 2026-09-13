Трагедията от 20 януари - път към независимостта на Азербайджан
С течение на времето 20 януари започна да се възприема не само като ден на скръб, но и като източник на национална гордост
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С течение на времето 20 януари започна да се възприема не само като ден на скръб, но и като източник на национална гордост
Уляна Семьонова почина на 74 години
И ка нарече европейските твърдения по въпроса
40 години без Саманта Смит, най-младият посланик на мира
С коментара си за Путин и войната
Предлага и огромно разнообразие от туристически маршрути
Кои са готови да изпратят войски в Украйна
Пугачова е народен артист на СССР, в САЩ я поставят до Елвис и Майкъл Джексън, влиза в топ 100 на най-влиятелните жени
Какво писмо предаде руският посланик у нас
Издава се указ на държавния глава
Чурикова, на 79 години, е починала в болница
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Горбачов сложи край на Студената война, но не успя да предотврати разпадането на СССР
Той ще бъде погребан на Новодевичиевото гробище в Москва,
В Приднестровието има контингент от руски мироопазващи сили
Коментира и шансоветке за преврат срещу Путин
Той определя днешна Русия като далеч по-агресивна и непредсказуема от Съветския съюз
От своя страна Путин закъсня с 30 години
Дори България можела да я первземе с голи ръце
Президентите на Русия и Белерус сключиха договор за създаване на Съюзна държава