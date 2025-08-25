10-годишната американка, която искаше да промени света

Днес тя щеше да е на 53 години и сред водещите политици, дипломати или миротворци в света. Може би щеше да промени хода на световната история, може би – не.

Едно е сигурно – 40 години след смъртта на Саманта Смит, тя продължава да е най-яркия символ на младите хора – посланици на мира.

Саманта отлетя от този свят на 25 август 1985 година, в катастрофа на самолет, който се разби при кацане на летището в Мейн. Връщаше се от поредния световен форум, на който представяше книгата си, бързаше за поредния епизод на политическото токшоу, което водеше.

Беше само на 13

Много се е изписало каква е причината едно дете, родено в малко градче на границата между САЩ и Канада, да се вълнува от световната политика преди да се научи да чете. Баща ѝ преподава литература в Университета на Мейн в Огъста, а майка ѝ работи като социален работник в Департамента за човешки услуги.

Още на 5 години, през 1977-а, Саманта пише писмо до кралица Елизабет II ( за сребърния юбилей на управлението й), за да изрази възхищението си към британския монарх. Не получава отговор, но следващата й международна кореспонденция става достояние на целия свят.

Писмото до СССР

През една ноемврийска вечер, заедно с майка си гледат интервю по телевизията на учен, който казва, че "ядрена война може да унищожи Земята и атмосферата. Никой няма да победи в една ядрена война". По онова време Студената война тече с пълна сила, а заплахите от ядрена война, които си разменят САЩ и Русия, са основна тема. На власт в Америка е Роналд Рейгън, а в Кремъл точно се е настанил Юрий Андропов.

По-късно Саманта си спомня, че идеята за писмото дошло след статия на списание Time, в която е представен новият съветски вожд. В нея се говори за това, че и Съветския съюз и САЩ се притесняват от ядрена война.

"Изглеждаше ми толкова глупаво. Знаех какви ужасни неща са се случвали по време на Втората световна война и мислех, че никой никога повече няма да иска война", лазказваше 10-годишната Саманта.

Помолила майка си да пише до Москва, но тя отказала. Предложила на момичето сама да го направи.

Така се появява историческото писмо, което започва със: "Скъпи господин Андропов" , а после следва:

„Моето име е Саманта Смит. Аз съм на 10 години. Поздравления за новата Ви работа. Притеснена съм, че Русия и Съединените щати може да започнат ядрена война. Вие ще гласувате ли за война или не? Ако не, моля, кажете ми какво смятате да направите, за да избегнем войната. Не сте длъжен да отговаряте на въпроса ми, но ще се радвам, ако го направите. Защо искате да завладеете света или най-малкото нашата страна? Господ е създал света, за да си го споделяме и да се грижим за него заедно, а не за да се бием и една група хора да притежава всичко. Моля Ви, позволете ни да правим това, което Господ иска, за да може всички да сме щастливи. Моля, отговорете ми.”

Закъснелият отговор

Писмото не само стига до адресата, но руският официоз "Правда" даже го публикува. А отговорът на Андропов отнема няколко месеца, но все пак пристига през април 1983 година. Заедно с него идва и поканата да посети Русия. Заминава с родителите си, посещава детски почивен лагер на Черно море. Лична среща с Андропов обаче не се провежда - по това време той вече е много болен.

Посещението предизвиква фурор в СССР, дори издават марка с лика й, но скептицизма преобладава в Америка – приемат го за пиар трик. Но завръщайки се в родината, Саманта получава прозвището "най-младата посланичка на Америка". А по-късно, в реч пред Детския симпозиум в Япония Смит наново шокира света - предлага лидерите на САЩ и на Русия всяка година да изпращат внучките си в другата държава, тъй като така никой от тях няма да посмее да прати ядрена бомба.

Смърт и перестойка

Действията на Саманта не помагат за разрешаването на проблемите между Русия и САЩ, но успяват да разсеят част от недоверието, което изпитват хората от двете страни едни към други. Смъртта й обаче бързо ги разделя. Руснаците приемат за съмнителна самолетната катастрофа, ЦРУ излиза с обширен доклад, че причините са очевидни – силен дъжд, неопитни пилоти и техническа повреда.

На погребението й идват хиляди хора, писмо се получава и от Кремъл, но в стола там вече е седнал Горбачов и е започнал перестройката.

Какво се случи после, всички знаем. Голямата промяна, Путин, а след това - войната в Украйна. А мястото на Саманта Смит зае Грета Тунберг...

