Световна суматоха около срещата Тръмп-Путин. Мястото е тайна

Световна суматоха настъпи около срещата Тръмп - Путин, за която медиите в Америка гръмнаха, че е съвсем предстояща

Това стана вчера, часове след разговора на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Москва. След тях американският президент се чу със Зеленски и европейските лидери.

ВИЖ ОЩЕ: Тръмп реши за Путин. Настана суматоха

Постигнатото споразумение

Постигнато е споразумение за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в близко бъдеще. Страните са започнали подготовка за срещата. Мястото на срещата между Путин и Тръмп е договорено и ще бъде обявено малко по-късно. Следващата седмица е определена като референтен срок за среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, каза помощникът на руския лидер Юрий Ушаков, съобщават руски медии.

По този начин той отговори на молбите на журналисти да коментира публикацията на The New York Times (NYT), че Тръмп очаква да се срещне с Путин следващата седмица.

Датата на срещата

„Целевата дата беше определена за следващата седмица, но страните започват директно да се подготвят за тази важна среща и е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката. Но вариантът за провеждане на срещата през следващата седмица беше разгледан и ние сме доста позитивни по отношение на този вариант“, добави още Ушаков.

Москва звъни на партньорите си

„Москва вече започна да информира своите приятели и партньори за резултатите от проведената вчера работна среща между руския президент Владимир Путин и пратеника на американския лидер Стив Уиткоф.

Всички вече знаят, че вчера, веднага след доклада на Уиткоф, Тръмп се обади на редица водещи европейски партньори и обсъди този въпрос с тях“, каза още той.

„Бих искал да отбележа, че ние, използвайки подходящите канали, вече започнахме да информираме най-близките си партньори и приятели за въпросите, които бяха обсъдени по време на гореспоменатата среща с Уиткоф.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com