Стана ясно защо Лавров носи пуловер СССР. Путин го смъмри

Пуловерът с надпис СССР, с който външният министър на Русия Сергей Лавров се появи на срещата в Аляска, задмина по популярност всички останали протоколни снимки.

Руснаците по света масово си го поръчват, като България е в топ 5 на страните, които пращат оферти до фабриката в Челябинск.

Ден по-късно Русия най-накрая разказа какво са си казали по този повод на срещата на върха и защо динозавърът в световната дипломация си прави подобна шега.

Кадри от журналист, приближен до Кремъл, показват как Лавров се появява с този пуловер при пристигането си в хотела в Анкъридж, а по време на разговорите държавният секретар на САЩ Марко Рубио се обръща към него и му казва: Харесвам пуловера ти!

Не става ясно какво точно Лавров е разказал на американците за странното си облекло, но се чува как накрая Путин го смъмря с усмивка, наричайки го „империалист“.

Руснаците извадиха няколко причини

След като британският телевизионен канал Sky News нарече пуловера на Лавров "интересна препратка, като се има предвид как протече Студената война между САЩ и комунистическия Съветски съюз през втората половина на 20 век", а американските медии онагледиха срещата именно с този пуловер, руснаците днес пуснаха политолози да тълкуват това шега ли е или заплаха.

Те твърдят, че е начин на Лавров да покаже една историческа справка за богатите двустранни отношения между САЩ и СССР през 20-ти век. Било също е намек за паралели със споразуменията между Леонид Брежнев и Ричард Никсън. Политолозите припомнят още, че в младостта си Сергей Лавров дълго време е работил в Постоянното представителство на СССР към ООН в Ню Йорк и е посещавал Аляска.

Руснаците твърдят още, че вирусната снимка е и заради факта, че в САЩ през последните години дрехите със съветска символика набират популярност. Изборът на Лавров за този пуловер означавал, че той е наясно с американските тенденции.

Челябинската фабрика и марката СССР

Оказа се, че този пуловер е от челябинската марка SelSovet - с надписи "СССР", а появата на Лавров изстреля продажбите на фабриката в небето, както обяви основателят й Екатерина Варлакова.

Поръчки се правели най-вече от Германия, Франция, Швейцария и САЩ. Сред тези страни е и България, според Варлакова, като пуловерът се купувал основно от имигранти от СССР, за които се е превърнал в символ на носталгия и памет за младостта.

Популярността на този модел пуловер скочи за първи път след излизането на сериала "Думата на едно момче", където пуловерът се носеше от актьори.

Варлакова каза, че била много учудена, защото фабриката не е знаела, че Лавров носи такъв пуловер, но разбира се, това било специален комплимент за компанията й.

