Путин се изфука пред Уиткоф с 2 звезди „Мишлен“.  

Императорски обяд преди тежките преговори! Путин реши да покаже на Стивън Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп и зетя Джаред Кушнър, че Москва може да не стигне икономиката на САЩ, но не отстъпва по кулинарията.

Шефът на инвестиционния фонд Кирил Дмитриев, който отдавна си говори с двамата, днес ги посрещна на летището, разходи ги из Москва, показа им Болшой театър и накрая ги вкара в един от ресторантите с две звезди Мишлен, за да ги нагостят с филе от пъдпъдъци и елени.

Руските медии веднага извадиха шеф-готвачът, който издаде какъв е бил обяда им. Американците поръчали класически руски ястия.

"Имаше салата с морски дарове - миди, раци. Пъдпъдъци, пълнени с елда и филе от елен с кнедли от гъби.

Разбира се, масата била предварително отрупана с черен и червен хайвер, както и парченца от сьомга, белуга и щука, за да впечатлят руснаците високите гости.

За десерт ги почерпихме с "Наполеон" и ябълкова "Шарлот", похвали се шеф готвачът.

От това богато меню обаче американците наблегнали най-вече на руските салати и тортилите със сирене.

Миналия път, когато бил в Москва, Уиткоф останал очарован от чебуреките, пълнени с раци. Затова и сега специално му ги поднесли.

